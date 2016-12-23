Госавтоинспекция Приморского края отмечает всплеск ДТП во Владивостоке

Как показывает практика, в последних числах декабря в краевом центре значительно увеличивается количество автомобилей, а соответственно и дорожно-транспортных происшествий, что приводит к образованию огромных пробок - сообщает EHB ссылкой на Госавтоинспекцию Приморского края.

Горожане, желающие приобрести подарки на Новый год для себя и своих близких, сталкиваются с определенными трудностями. Только за минувшую пятницу и выходные дни на территории Владивостока зарегистрировано 128 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали 5 человек.

Так субботним вечером в районе торгового центра "Центральный" водитель автомобиля Тойота Приус при перестроении не уступил дорогу водителю автомашины Тойота Хариер, движущемуся в попутном направлении, и совершил столкновение. В результате спешки автомашины получили механические повреждения.

"Уважаемые водители, помните о соблюдении дистанции, выборе безопасного скоростного режима, обязательном использовании внешних осветительных приборов. Заранее снижайте скорость движения, приближаясь к местам массового пребывания людей: пешеходным переходам, торговым и развлекательным центрам, кинотеатрам и площадям. Не паркуйте транспортное средство в нарушении правил дорожного движения. Автотранспорт, припаркованный с нарушением ПДД РФ, будет эвакуирован. Будьте взаимовежливы и осторожны" - сообщает Госавтоинспекция Приморья.