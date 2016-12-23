Во Владивостоке силачи сразятся в подъеме бревна

Во Владивостоке 25 декабря пройдет турнир по силовому экстриму Alliance X-MAS challenge, в рамках которого сильнейшие спортсмены Приморского края сразятся за серьезные денежные призы и подарки, сообщает ЕНВ.

Соревнования пройдут в трех группах: среди любителей в мужском и женском зачете, а также среди профессионалов - атлетов мужского пола, имеющих солидные спортивные достижения.

Состязания начнутся в 12:00 с выступления мужчин - "любителей" в двух дисциплинах: жим штанги весом 70 кг лежа на количество раз за минуту, а также подъем штанги максимального веса на бицепс. Участвовать могут все желающие, за исключением мужчин весом свыше 100 кг и профессиональных спортсменов. Тройку призеров определят по наибольшей сумме очков, набранной по итогам двух упражнений.

В 14:30 на помост выйдут девушки. Их ждет испытание в стиле "кроссфит": сперва взятие штанги 40 кг на грудь с пола на количество, затем – рывок штанги в сед на максимальный вес. На кону у представительниц прекрасного пола денежные призы от шести до двух тысяч рублей.

В 16:30 начнутся соревнования среди профессиональных спортсменов. В этом состязании участвуют настоящие богатыри земли приморской, среди которых:

самый сильный человек Дальнего Востока Александр Мирошниченко;

многократный победитель и призер турниров по силовому экстриму и пауэрлифтингу Александр Босенко;

гость из Хабаровска, мастер спорта по пауэрлифтингу Илья Даишнев;

мастер спорта по пауэрлифтингу и тяжелой атлетике Илья Михайлов;

мастер спорта по пауэрлифтингу и тяжелой атлетике, чемпион России по пауэрлифтингу Евгений Харченко.

Также свои силы покажут и другие, не менее сильные атлеты.

"Отдельного приглашения на турнир заслуживает Иван Савкин, - отметил руководитель Приморской федерации силового экстрима и один из организаторов соревнований Александр Мирошниченко. – Часто слышу от третьих лиц: мол, вы не приглашаете Ивана, потому что боитесь, что он всех выиграет. Долг чести и вежливости обязывает меня пригласить этого выдающегося спортсмена принять участие, чтобы он, наконец, смог показать свою силу".

Силачи сразятся в плечевой эстафете: подъеме бревна весом 120 или 100 кг, на выбор, на количество раз за минуту, а затем в подъеме оси Аполлона на максимальный вес. Победит, как и у любителей, тот, кто наберет больше всех очков.

В профессиональном турнире денежное вознаграждение – от 35 до трех тысяч рублей – получат участники, занявшие места с первого по пятое. Кроме того, спортсменов ждут подарочные сертификаты и ценные призы от партнеров мероприятия.

Соревнования пройдут в фитнес-клубе "Альянс" по адресу ул. Жигура, 26. Начало в 12:00.