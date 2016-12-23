Названа самая продаваемая иномарка на Дальнем Востоке

Всероссийский автомобильный портал Drom.ru провел исследование на основе 507 117 объявлений сайта, чтобы выявить, какие иномарки чаще остальных продают на Дальнем Востоке в 2016 году. Результаты показали, что в регионе лидирует Toyota Mark II, сообщает ЕНВ.

Более 11 400 объявлений о продаже делают эту модель лидером в рейтинге. Следом идут Toyota Corolla (9 984 объявлений) и Toyota Crown (7 939). Land Cruiser Prado занял четвертую позицию (7 936), а Toyota Prius расположился на пятой строчке.

Если смотреть статистику по производителям, то лидирующее место в ДВФО занимает Toyota (194 178 объявлений в регионе), опережая Nissan, Honda и Mitsubishi. Самые популярные модели этих марок:

Nissan X-Trail, Ad и March;

Honda Fit, CR-V, HR-V;

Mitsubishi Pajero, Delica, Pajero Mini.

Наиболее популярным авто в стране можно назвать Ford Focus, он входит в тройку самых продаваемых иномарок в шести из восьми федеральных округов России. Не менее востребованная модель — Hyundai Solaris, этот автомобиль активно продают и покупают в 5 округах — в Центральном, Северо-Кавказском, Южном, Северо-Западном и Уральском. Японская Toyota Corolla входит в ТОП-3 продаваемых в Уральском, Северном и Дальневосточном округах.

Источником информации послужила база объявлений сайта Drom.ru. Выборка производилась за период 21.12.2015-21.12.2016. Модификации, поколения и комплектации усреднены.

