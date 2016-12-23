Приморский парламент принял краевой бюджет на 2017 год

В Приморье утвержден законопроект о краевом бюджете на 2017 год. На очередном заседании заседании Законодательного Собрания края закон одобрен в третьем чтении, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ЗСПК.

Основные параметры краевого бюджета на 2017 год составят:

Доходы – 84,3 млрд рублей;

Расходы – 90,9 млрд рублей;

Дефицит – 6,6 млрд рублей.

Спикер приморского парламента Александр Ролик подвел итог работы над краевым бюджетом: "Мы входим в Новый год с надежным, социально направленным бюджетом. Учтено большинство предложений профильных комитетов. Расходная часть увеличена по приоритетным направлениям: социальной сфере, образованию, здравоохранению, спорту".

В общем за счет увеличения федеральных средств доходная часть в процессе работы над законопроектом увеличилась более чем на 13,4 млрд рублей, расходная - на 12,8 млрд, дефицит уменьшен на 587,1 млн рублей. Изменение основных параметров бюджета позволило учесть все расходные обязательства в соответствии с предложениями главных распорядителей средств краевого бюджета и депутатов Законодательного Собрания.

Напомним, во втором чтении депутаты рассмотрели поправки, предложенные Губернатором Приморья, профильными комитетами и отдельными парламентариями.

Согласно одобренным поправкам дополнительные средства предусмотрены на здравоохранение. В том числе 190 млн рублей будет направлено на строительство детской поликлиники в Большом Камне, 185 млн рублей на строительство многопрофильной диагностической поликлиники в Артеме, 18 млн рублей – на амбулатории в городском поселении Светлое Тернейского муниципального района.

Кроме того ряд объектов будут реконструированы. Так 193 млн рублей направят на реконструкцию государственного учреждения здравоохранения "Приморский краевой онкологический диспансер". 2,4 млн рублей - на завершение реконструкции Чугуевской центральной районной больницы. 11,5 млн рублей - на проведение капитального ремонта и перемещение отделения анестезиологии-реанимации КГБУЗ "Дальнегорская ЦГБ". 11,4 млн рублей - на завершение капитального ремонта "Дальнереченской центральной городской больницы. 18 млн рублей - на оборудование 6 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), вновь приобретаемых в 2017 году.

На образование дополнительно выделено 356,5 млн рублей. Средства будут направлены на материально-техническое обеспечение учреждений образования, оборудование профильных кабинетов в школах, обеспечение пожарной безопасности.

Расходы по госпрограмме "Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2020 годы" увеличены в целом на 2,6 млрд рублей, в том числе на осуществление мер социальной поддержки за счет средств федерального бюджета в сумме 2,4 млрд рублей. Необходимо отметить, что более 100 млн рублей будет дополнительно направлено на выплаты приморцам, чье жилье признано непригодным в результате ливневых дождей в августе-сентябре 2016 года.

Также в третьем чтении принят закон "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов".

Общий объем доходов и расходов бюджета фонда составит 23,5 млрд рублей. Основные параметры по сравнению с 2016 годом увеличены более чем на 1 млрд рублей. Размер подушевого финансирования составит 12 тысяч 383 рубля в год. Всего в системе ОМС в Приморье застраховано 1 млн 888 тыс 978 человек.