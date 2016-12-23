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Политика

21 декабря 2016, 12:40
Сергей Сидоренко помещен под домашний арест

Сергей Сидоренко помещен под домашний арест

Вице-губернатор Приморья был задержан в рамках дела о злоупотреблении полномочиями

Фрунзенский районный суд Владивостока поместил вице-губернатора Приморского края Сергея Сидоренко под домашний арест, сообщаетЕНВ.

"Фрунзенский районный суд избрал меру пресечения в отношении Сидоренко в виде домашнего ареста на два месяца", — заявил представитель суда.

По данным суда, чиновника подозревают в совершении преступлений по ч. 3 ст. 30 УК России приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). По информации ЕНВ Сергей Сидоренко был задержан в рамках дела о злоупотреблении полномочиями при распределении финансовой помощи пострадавшим в этом году от тайфуна "Лайонрок".

Ранее обыски прошли у брата вице-губернатора, руководителя одного из крупнейших сельхозпредприятий края.

Сидоренко курирует в региональном правительстве сельское хозяйство, ветеринарию, лицензирование и торговлю. На должности вице-губернатора он находится с 2012 года.

Напомним, что в результате паводков от тайфуна "Лайонрок" в конце августа в Приморье были затоплены 170 населенных пунктов. Был введен режим чрезвычайной ситуации. Ущерб оценили более чем в семь миллиардов рублей, а жителям пообещали выплатить компенсации за поврежденное жилье и земельные участки.

Сергей Сидоренко уже второй вице-губернатор края, задержанный в 2016 году по подозрению в злоупотреблениях. В начале мая в Приморье сотрудниками ФСБ был задержан Олег Ежов, который за несколько дней до этого покинул пост заместителя губернатора Владимира Миклушевского. Его обвинили в превышении должностных полномочий.

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Метки: домашний арест, мошенничество

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