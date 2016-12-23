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Общество

21 декабря 2016, 12:00
За неделю сотрудники Госвтоинспекции привлекли к ответственности более 200 нетрезвых приморцев

За неделю сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности более 200 нетрезвых приморцев

За эту же неделю в отношении 12 правонарушителей составлены материалы, предполагающие уголовную ответственность за повторную пьяную езду

За прошедшую неделю сотрудники ГИБДД Приморья выявили и привлекли к административной ответственности 207 водителей, севших за руль в состоянии опьянения - сообщает EHB со ссылкой на МВД России по Приморскому краю.

С начала года сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности 6646 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 5801 автомобилистов, отказавшихся от прохождения медосвидетельствования. 855 правонарушителей  управляли транспортным средством в состоянии опьянения повторно. Они привлечены к уголовной ответственности.

За эту же неделю в отношении 12 правонарушителей составлены материалы, предполагающие уголовную ответственность за повторную пьяную езду. В Артёме, Находке и Надеждинском районе Приморского края нетрезвые водители стали участниками автоаварий, в результате которых получили травмы 6  человек.

Так, 14 декабря в Артеме  в результате опрокидывания автомобиля Subaru Impreza помощь врачей понадобилась троим пострадавшим. Установлено, что за рулём иномарки находилась 30-летняя женщина. Двигаясь со стороны поселка Заводской в направлении Артёма, автомобилистка не справилась с управлением, в результате чего произошло опрокидывание транспортного средства. В ДТП пострадали 3 человека: водитель и пассажиры. Автомобилистка и ее пассажирки находились в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают: управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем транспортного средства законного требования сотрудника полиции о прохождении освидетельствования на состоянии опьянения предусматривает административный штраф в размере 30 тыс. рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет.

За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до 2 лет.

Полиция предлагает жителям Приморья не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в органы внутренних дел о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Сотрудники Госавтоинспекции предпримут все необходимые меры реагирования на сообщения о таких водителях, создающих угрозу жизни, здоровью и безопасности участников дорожного движения.

Метки: алкогольное опьянение, водитель

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