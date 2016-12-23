ФРДВ инвестирует 8,7 млрд рублей в новые проекты строительства, сельского хозяйства и малой авиации

Правительственная Подкомиссия по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе под председательством вице-премьера - полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева рассмотрела и одобрила инвестиционные проекты, которые получат финансовую поддержку со стороны Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ), сообщает ЕНВ.

"То, что уже сделано, - это только старт. Работы впереди еще очень много. Мы будем вместе продолжать создавать территории опережающего развития, поддерживать инвестиционные проекты, привлекать к финансированию Фонд развития Дальнего Востока", - отметил Юрий Трутнев .

Приоритетными в целях финансирования из средств ФРДВ признаны три инвестиционных проекта, реализация которых позволит создать более 7 тыс. новых рабочих мест в различных отраслях дальневосточной экономики (сельское хозяйство, судостроение, авиация) и даст экономический эффект в виде увеличения ВРП более чем на 67 млрд рублей.

Общая стоимость проектов (два из которых реализуются на территориях опережающего развития - ТОР) составит 53,5 млрд рублей, из которых инвестиции Фонда - 8,7 млрд рублей. То есть, на каждый бюджетный рубль будет привлечено более 5 рублей частного капитала. По словам генерального директора ФРДВ Алексея Чекункова, важно, что новые проекты, одобренные подкомиссией, будут не только стимулировать экономическую активность в регионе, но и дадут быстрый эффект в виде повышения качества жизни на Дальнем Востоке.

Крупнейший из проектов, претендующих на господдержку - строительство свиноводческого комплекса в Приморском крае. Его инициатором выступает резидент ТОР "Михайловская" и, одновременно, один из крупнейших производителей свинины в России - Группа компаний "Русагро". Проектом предусмотрено создание крупнейшего на Дальнем Востоке свиноводческого комплекса мощностью до 112 тыс. тонн в живом весе в год. Общая стоимость проекта – около 40 млрд рублей (включая развитие кормовой базы), из которых инвестиции Фонда составят 5 млрд рублей. Средства будут направлены на финансирование строительства производственных зданий и сооружений, закупку оборудования, развитие растениеводства (выращивание зерна и сои для корма). Новое предприятие создается с целью комплексного развития регионального АПК, импортозамещения, обеспечения продовольственной безопасности. Сегодня на душу населения в ДФО производится 8 кг свинины в год при среднем уровне потребления в РФ свинины 18,3 кг/год.

"Мы рассматриваем Дальний Восток как один из главных производственных регионов. Льготный заем фонда позволит ускорить реализацию крупного проекта, целью которого является как удовлетворение внутреннего спроса на мясную продукцию, так и реализация экспортного потенциала. Привлеченные средства будут направлены на строительство производственных зданий, закупку оборудования, развитие животноводства и растениеводства", - заявил генеральный директор "Русагро" Максим Басов.

Целевой заем в объеме 3,3 млрд рублей Фонд предоставит на софинансирование проекта строительства 5,7 тыс. квартир с целью обеспечения жильем судостроительного комплекса "Звезда". Новые малоэтажные дома будут построены на территории ТОР Большой Камень. Финансирование Фонда составит около трети от общей стоимости строительства (11 млрд руб.). Проект реализуется в рамках поручений Президента РФ. Обеспечение жильем работников ССК "Звезда" является важным условием успешной реализации проекта создания на Дальнем Востоке современного судостроительного кластера.

Как уточнил Юрий Трутнев, финансирование будет открыто уже в этом году. Средства будут перечислены по крайне благоприятным условиям – ставка 4,5 % годовых в рублях и сроком кредитования на 23 года с льготным периодом 8 лет.

"Я думаю, что это беспрецедентный кредит. Такого кредита в этом году в Российской Федерации никто не предоставит. Фонд развития Дальнего Востока – рекордсмен в этой номинации. Это важно, потому что это даст возможность предоставлять людям квартиры по приемлемым ценам с нормальными условиями проживания и платежей", - сказал вице-премьер.

Правительственной подкомиссией принято решение поддержать из средств фонда комплексный проект развития сети воздушных пассажирских перевозок на Дальнем Востоке, в рамках которого планируется расширение парка малой авиации в ДФО до 32 девятнадцатиместных самолетов типа DHC-6-400 Twin Otter. Воздушные суда, пригодные для эксплуатации на укороченных ВПП и неподготовленных грунтовых площадках, будут задействованы для осуществления пассажирских перевозок в труднодоступные районы. Общая стоимость проекта - 22,8 млрд рублей. В рамках первого этапа, инвестиции в который составят 1,4 млрд рублей, Фонд планирует предоставить заем в размере 370 млн рублей для приобретения 19-местного турбовинтового пассажирского самолёта. Операционное управление авиапарком осуществляет АО "Авиакомпания "Аврора". Развитие малой авиации позволит повысить транспортную доступность удаленных населенных пунктов, станет стимулом для экономической активности, будет способствовать созданию новых рабочих мест. По предварительным прогнозам, прирост пассажирооборота только от первого этапа составит 17,9 тыс. человек.

"Развитие малой авиации на Дальнем Востоке является одним из приоритетов нашей авиакомпании. Финансовая поддержка Фонда позволит увеличить парк самолетов DHC-6, расширить географию полетов и количество рейсов в отдаленные населенные пункты Дальнего Востока. Улучшение транспортной доступности региона не только имеет важное социальное значение для его жителей, но и стимулирует экономическую активность населения, что повлечет за собой увеличение возможностей для развития малого бизнеса и туризма на Дальнем Востоке, создание дополнительных рабочих мест", - прокомментировал решение подкомиссии генеральный директор АО "Авиакомпания "Аврора" Константин Сухоребрик.