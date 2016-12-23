Младенческая смертность в Приморье снизилась на 20%

С начала 2016 года в Приморье младенческая смертность снизилась на 20 % по сравнению с прошлым годом. Такие цифры озвучены в декабре на ежемесячном совещании с главными врачами краевых учреждений здравоохранения региона, сообщает ЕНВ.

Директор департамента здравоохранения Андрей Кузьмин отметил, что по данным Росстата показатель младенческой смертности на 1 000 родившихся живыми в Приморском крае снизился на 20% — с 8,0 до 6,4 промилле.

"Это очень хорошие показатели, но наша задача — сделать этот показатель еще ниже, — подчеркнул глава ведомства. Отметим, что для снижения младенческой и материнской смертности в Приморском крае определен план мероприятий, так называемая "дорожная карта".

Напомним, что в Приморье действует государственная программа "Развитие здравоохранения Приморского края" на 2013 - 2017 годы", в рамках которой закупается новое оборудование, реанимобили класса "С" для транспортировки беременных, родильниц и новорожденных из межрайонных центров, отрезываются новые акушерско-гинекологические, перинатальные центры.

Медицинская помощь женщинам и детям обеспечивается многопрофильной сетью лечебно-профилактических учреждений Приморского края, участвующих в программе госгарантий и с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи. Серьезно снизить показатели младенческой смертности удалось за счет открытия два года назад современного Перинатального центра. В этом году здесь подключена центральная станция мониторинга состояния пациентов в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Это позволяет постоянно контролировать состояние новорожденных.

С момента открытия центра в нем родилось 6 083 новорожденных, из них 18% недоношенных детей. Кроме того, на территории Приморского края открыто восемь межрайонных акушерско-гинекологических центров для обслуживания населения. Здесь в специальных палатах выхаживают новорожденных с патологиями и малышей, родившихся раньше срока. При этом применяются современные перинатальные технологии.

В 2016 году служба материнства и детства региона получила девять реанимобилей класса "С" для транспортировки беременных, родильниц и новорожденных из межрайонных центров в медицинские организации III уровня. На это из краевого бюджета было направлено более 83 млн. рублей. В июле 2016 года открыт краевой неонатальный центр на базе КГБУЗ "Краевая детская клиническая больница № 1" для обеспечения регулярных выездов врачей-специалистов в районы Приморского края. Они оказывают консультативную, диагностическую и лечебную помощь.

Директор департамента здравоохранения отметил, что новые принципы организации пренатальной диагностики и организация пренатального консилиума привели к улучшению ранней диагностики врожденных пороков развития.

"Благодаря своевременной диагностике департаментом здравоохранения в 2016 году организовано направление беременных с врожденными пороками развития системы кровообращения у плода в федеральные кардиохирургические центры Хабаровска, Новосибирска, Красноярска, Москвы", — сообщил Андрей Кузьмин.

Вице-губернатор края Павел Серебряков подчеркнул, что в следующем году данное направление остается приоритетным для здравоохранения Приморья.

"В регионе для снижения младенческой смертности на следующий год запланировано внедрение компьютеризированной информационно-аналитической системы мониторинга за состоянием здоровья беременных женщин и детей группы высокого риска. Кроме этого, внимание будет уделено дооснащению учреждений родовспоможения и детства. Второй перинатальный центр Приморью необходим, и он появится в Арсеньеве для усиления помощи новорожденным детям и беременным женщинам в северных территориях Приморского края", — добавил Павел Серебряков.

Приморский краевой перинатальный центр - поистине уникальное учреждение в сфере здравоохранения всего Приморского края. Здесь высококвалифицированные специалисты оказывают помощь беременным женщинам, роженицам и детям из группы риска, а также семьям, планирующим появление малышей. Учреждение, соответствующее по оснащению и кадрам всем мировым стандартам и являющееся третьим (высшим) уровнем в системе родовспоможения региона, было открыто в городе Владивостоке 2 сентября 2014 года. И уже через год перинатальный центр Приморья был включен в национальный реестр ведущих ЛПУ здравоохранения России по итогам 2015 года.

"Мы рады, что научились грамотно вести преждевременные роды, применять выжидательную тактику, чтобы очень осторожно и бережно готовить женщину с ребенком к родоразрешению именно в тот момент, когда это требуется, когда подготовлены легкие ребенка, - отмечает глава медучреждения. - Бывает, даже после отхождения вод мы продолжаем следить за состоянием ребенка, и если оно позволяет пролонгировать беременность недоношенным плодом, мы это всегда делаем. Иногда ведем будущую роженицу, вплоть до первых признаков страдания плода и уже тогда проводим роды, в том числе и тогда, когда легкие ребенка не готовы к дыханию вне материнской утробы.У нас есть отличное современное оборудование, но это только половина успеха. Главное — это грамотный, хорошо обученный персонал. Изначально перед нами стояла задача научиться правильно тактически вести преждевременные роды, затем очень бережно и кропотливо выхаживать малышей, и, наконец, вести их в первые годы жизни, каждую минуту помня о том, что это особенные дети, а их здоровье значительно отличается от здоровья доношенных новорожденных. Для этого и работает весь коллектив перинатального центра. Такая работа требует особых практических навыков, четкой тактики и контроля. У нас сложные пациенты и за ними надо смотреть непрерывно, чтобы не пропустить возможных ухудшений. Стоит отметить, что в ПКПЦ беременных женщин направляют со всего Приморья, в том числе вертолетами санавиации. Консультативно-диагностическая, лечебная и реабилитационная помощь оказываются самому тяжелому контингенту беременных женщин, рожениц, родильниц, новорожденных и детей до трех лет, а также женщинам с нарушением репродуктивной функции" — рассказала главный врач перинатального центра, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Татьяна Курлеева.