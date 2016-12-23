Игорь Мещеряков получил 12 лет строгого режима

Приморский краевой суд вынес приговор бывшему руководителю Территориального управления Министерства имущественных отношений по Приморскому краю Игорю Мещерякову и бывшему председателю комитета по управлению государственным имуществом края Владимиру Книжнику. Вместе с ними осуждены еще 11 лиц, ранее возглавлявшие унитарные предприятия, коммерческие организации, а также имевшие статус адвокатов, сообщает ЕНВ со ссылкой на Прокуратуру Приморского края.

В преступное сообщество входили как должностные лица администрации Приморского края, так ряд руководителей федеральных и краевых унитарных предприятий, а также руководители ряда коммерческих структур. В результате преступной деятельности обвиняемых Приморскому краю и Российской Федерации причинен ущерб в особо крупном размере в сумме почти 450 млн. рублей.

Как установлено в судебном заседании, часть преступлений совершена, когда Игорь Мещеряков состоял в должности вице-губернатора Приморского края, остальные преступления - в период, когда он исполнял обязанности руководителя территориального управления Министерства имущественных отношений РФ по Приморскому краю.

Так, действуя по предварительному сговору со Степанченко (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском), Игорь Мещеряков в 2004 году создал преступное сообщество, деятельность которого была направлена на приобретение путем мошенничества права собственности на государственное недвижимое имущество путем его продажи с аукционов подконтрольным компаниям по умышленно заниженной стоимости, а также на легализацию приобретенного в результате преступных действий недвижимого имущества и денежных средств.

Сообщество состояло из двух подразделений, которые действовали автономно, с распределением функций между ними.

Первое структурное подразделение занималось подготовкой к продаже и продажей объектов недвижимости. Вторым структурным подразделением, занимавшимся приобретением прав собственности на недвижимое имущество, его легализацией и получением преступного дохода, руководил Степанченко. В состав этого подразделения преступного сообщества входили руководители и учредители подконтрольных ему коммерческих структур.

Всего в результате преступных действий из собственности Приморского края выбыли 12 объектов недвижимости, чем причинен ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 180 млн. рублей. В отношении двух объектов недвижимости этой категории преступные действия были пресечены после проведения аукционов, но до регистрации права собственности.

Разработанная схема применялась и при продаже недвижимого имущества, находившегося в собственности Российской Федерации. Всего участникам преступного сообщества удалось незаконно вывести из собственности Российской Федерации 15 объектов недвижимости, чем причинен ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 280 млн. рублей.

Для придания правомерности владения, пользования и распоряжения имуществом, право собственности на которое было приобретено преступным путем, а также дохода от незаконной деятельности Мещеряков и другие участники преступного сообщества, путем совершения сделок купли-продажи и финансовых операций легализовали ряд объектов недвижимого имущества, а также полученные от его продажи денежные средства.

Суд назначил Игорю Мещерякову наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, бывшему руководителю департамента имущественных отношений администрации Приморья Владимиру Книжнику 11 лет лишения свободы отбыванием наказания в колони строгого режима, бывшему главе краевого унитарного предприятия "Госнедвижимость" Андрею Смолину 7 лет 6 месяцев строгого режима, генеральному директору предприятия "Федеральный центр логистики" Феликсу Кручу 6 лет строгого режима, руководителю "Центр экспериментальных технологий" Ларисе Милютиной суд назначил 6 лет колонии строгого режима.

Кроме этого, всем фигурантам дела суд назначил дополнительное наказание в виде штрафа от 150 до 900 тысяч рублей, а также лишил их права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на конкретные сроки. Также суд постановил вернуть объекты недвижимости его законным владельцам, а именно — в собственность Приморского края и Российской Федерации.

Расследование уголовного дела продолжалось 3 года. Следователями СК проведена масштабная работа. Расследованием занималась группа самых опытных следователей (на первоначальном этапе задействовано порядка 10). По делу допрошено 251 свидетель, не говоря уже об опросах очевидцев. Проведено 75 различных судебных экспертиз (оценочные, почерковедческие), составлено множество процессуальных документов. Объем уголовного дела составил 274 тома, без учета обвинительного заключения. Всего в суд передано 430 томов уголовного дела.