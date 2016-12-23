Александр Баранов новый мэр ЗАТО Фокино

До избрания он занимал должность исполняющего обязанности главы ЗАТО Фокино
Большинство депутатов муниципальной Думы ЗАТО Фокино проголосовали за кандидатуру Александра Баранова. Голосование состоялось 20 декабря, сообщает ЕНВ со ссылкой на АПК.
Как сообщили в департаменте внутренней политики, избрание главы по новой системе в Приморье состоялось уже в 16-й раз.
"Все кандидаты проходят жесткий отбор в два этапа – проверку документов и собеседование, а затем выходят на голосование депутатского корпуса. Сегодня большинство поддержало кандидатуру Александра Баранова", – отметили в ведомстве.
Новый руководитель муниципалитета до избрания занимал должность исполняющего обязанности главы ЗАТО Фокино.
Напомним, 7 марта 2015 года в силу вступили поправки в закон "О сроке полномочий представительных органов и глав муниципальных образований Приморского края, порядке формирования представительных органов муниципальных районов и порядке избрания глав муниципальных образований Приморского края".
В 2015 году на конкурсной основе избраны главы Артема, Шкотовского, Партизанского, Ханкайского, Черниговского, Михайловского и Красноармейского муниципальных районов. В 2016 году – Анучинского, Кировского, Октябрьского и Пожарского районов, Находки и Спасска.
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