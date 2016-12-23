Александр Баранов новый мэр ЗАТО Фокино

Большинство депутатов муниципальной Думы ЗАТО Фокино проголосовали за кандидатуру Александра Баранова. Голосование состоялось 20 декабря, сообщает ЕНВ со ссылкой на АПК.

Как сообщили в департаменте внутренней политики, избрание главы по новой системе в Приморье состоялось уже в 16-й раз.

"Все кандидаты проходят жесткий отбор в два этапа – проверку документов и собеседование, а затем выходят на голосование депутатского корпуса. Сегодня большинство поддержало кандидатуру Александра Баранова", – отметили в ведомстве.

Новый руководитель муниципалитета до избрания занимал должность исполняющего обязанности главы ЗАТО Фокино.

Напомним, 7 марта 2015 года в силу вступили поправки в закон "О сроке полномочий представительных органов и глав муниципальных образований Приморского края, порядке формирования представительных органов муниципальных районов и порядке избрания глав муниципальных образований Приморского края".

В 2015 году на конкурсной основе избраны главы Артема, Шкотовского, Партизанского, Ханкайского, Черниговского, Михайловского и Красноармейского муниципальных районов. В 2016 году – Анучинского, Кировского, Октябрьского и Пожарского районов, Находки и Спасска.