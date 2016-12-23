Обсуждения
Архив Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Стиль жизни

20 декабря 2016, 22:00
Интерес иностранных туристов за год к Приморью вырос в несколько раз

Интерес иностранных туристов за год к Приморью вырос в несколько раз

А туризм сильно влияет на инвестиционную привлекательность края

Туристический год в Приморском крае оказался крайне удачным. Об этом свидетельствуют данные краевого департамента туризма. Согласно ним, по сравнению с прошлым годом на треть вырос турпоток в регион из Китая - с начала года в крае побывало свыше 350 тысяч туристов из этой страны. Более высокую динамику посещения Приморья показывают южнокорейские туристы – с начала года около 50 тысяч корейцев прибыло в южный регион Дальнего Востока России с целью отдыха. Этот показатель превысил прошлогодний примерно на две трети. Кроме того, на фоне многостороннего укрепления связей между Россией и Японии турпоток из "страны восходящего солнца" за пять лет вырастет в три раза, сообщает ЕНВ.

По словам директора департамента туризма Администрации Приморского края Константина Шестакова, эти показатели говорят о том, региональная и федеральная политика продвижения туристских продуктов региона действительно работает. По его словам, есть уверенность в том, что динамика роста будет сохраняться и в дальнейшем. Как отмечает глава ведомства, о системном развитии туристического потока в Приморский край свидетельствует и рост дальних направлений иностранного турпотока.

"Особенно нас порадовал европейский поток – он уже исчисляется в тысячах человек в год. Рост турпотока, например, из Германии составил 184%. Еще большее расстояние приходится преодолевать туристам из Австралии, но и здесь мы видим хороший рост – 154% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года"- отметил Константин Шестаков.

Весомый вклад в развитие турпотока дали результаты II Восточного экономического форума, прошедшего 2-3 сентября 2016 года в краевой столице. На нем были подписаны соглашения, стороной которого стал регион, о развитии делового, сельского и экотуризма. Федеральным агентством по туризму на форуме были приняты стратегические инициативы по увеличению турпотока в регионы Дальнего Востока и наращиванию туристического обмена со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. При этом, главы регионов Дальнего Востока, Забайкалья, Бурятии и Иркутской области, глава Минкультуры Владимир Мединский и руководитель Ростуризма Олег Сафонов подписали соглашение о создании международного историко-культурного и туристического проекта "Восточное кольцо". С его помощью предполагается продвигать туристический потенциал региона, создать бренд для привлечения гостей. На прошедшем в мае в г. Владивостоке Тихоокеанском туристическом форуме этот проект был признан в качестве  национального приоритета в туристической отрасли России.

По мнению руководителя Федерального агентства по туризму Олега Сафонова, Приморский край сыграет роль туристского хаба в "Восточном кольце России".

"Приморье является воротами нашей страны в Азиатско-Тихоокеанский регион. Приморье – это свободный порт, упрощенный визовый режим позволит без лишних формальностей прибывать во Владивосток, а дальше появляется уникальная возможность путешествовать и по другим регионам Дальнего Востока", - отметил глава Ростуризма Олег Сафонов.

По мнению кандидата политических наук Натальи Коломейцевой, проект "Восточное кольцо", прежде всего, основан на выдающемся рекреационном потенциале региона.

"Достаточно посмотреть на статистику и все станет ясно. Дальневосточный регион обладает уникальными рекреационным ресурсами. В южных субъектах ДФО расположено более 150 источников минеральных вод, более 30 грязевых источников, более 40 действующих вулканов. В список всемирного наследия ЮНЕСКО включены 8 культурных и природных дальневосточных объектов", - отмечает политолог Наталья Коломейцева.

Как отмечают в Администрации Приморского края, существенный импульс туристическая отрасль Приморья получит в результате строительства гостиничных объектов в ближайшие несколько лет в ИРЗ "Приморье", предусмотренной в государственное программе Приморского края "Развитие туризма в Приморском крае" на 2013-2020 годы. По замыслу краевых властей, игорная зона должна стать основным движителем привлечения азиатского туриста в Приморский край.

Отмечает существенные перемены в туристическом позиционирования Приморья и федеральные власти. По словам министра по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, потенциал у этого проекта большой. "Достаточно отметить, что в прошлом году 110 млн туристов выехало из КНР, из них 330 тысяч посетило Приморье. Но часто мы видим бедную реализацию нашего богатого потенциала", - сказал он, подчеркнув, что для развития созданы все условия.

"Принят закон о Свободном порте Владивосток. Вводится механизм 8-мидневной электронной визы для иностранцев. В Правительстве завершено согласование соответствующего проекта закона, идет работа с Госдумой, МИД России и Минкомсвязи по его принятию для того, чтобы этот механизм заработал в 2017 году. Этот механизм никогда не применялся в России, он реализуется впервые. Технически это возможно. Инфраструктура, созданная Минкомсвязви, позволяет это сделать. После принятия закона требуется около 6 месяцев, чтобы эту систему отладить и запустить", - подчеркнул Александр Галушка.

Метки: Восточное кольцо, туризм

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

В Приморском крае рисунки школьников разместят на баннерах социальной рекламыВ Приморском крае рисунки школьников разместят на баннерах социальной рекламы
вчера, 21:50
Рисунки школьников украсят улицы Черниговского, Пожарского районов Приморского края и Уссурийского городского округа
Во Владивостоке силачи сразятся в подъеме бревнаВо Владивостоке силачи сразятся в подъеме бревна
вчера, 11:10
Соревнования пройдут в трех группах: среди любителей в мужском и женском зачете, а также среди профессионалов
В Приморье медицине уделяется постоянное и пристальное вниманиеВ Приморье медицине уделяется постоянное и пристальное внимание
20 декабря 2016, 17:50
В медицинских организациях, подведомственных департаменту здравоохранения Приморского края, работают 34 111 человек

Последние новости

Приморские производители мяса могут поставлять свою продукцию в ИракПриморские производители мяса могут поставлять свою продукцию в Ирак
вчера, 22:30
Компания несет все расходы, связанные с посещением предприятий иракскими специалистами
Евгений Зотов: Нам скоро будет некуда вывозить мусорЕвгений Зотов: Нам скоро будет некуда вывозить мусор
вчера, 17:00
Обсуждение ситуации со спецзаводом во Владивостоке высветило другие "мусорные" проблемы
"ЛедСтрой" построит производственный комплекс по выпуску светотехники"ЛедСтрой" построит производственный комплекс по выпуску светотехники
вчера, 16:00
Территория опережающего развития на Дальнем Востоке приняла сотого резидента

Опрос:

Какой подарок вы бы хотели получить на Новый Год?






Свой вариант:

Текущие результаты

От первого лица

Александр Ивашкин: Мы не будем по тебе скучать, 2016 год
14.12.2016 12:00
Александр Ивашкин: Мы не будем по тебе скучать, 2016 год
13.12.2016 17:30
Дмитрий Селютин назначен генеральным директором АО "ДВЭУК"
08.12.2016 11:30
Как эффективно вести переговоры с японскими бизнесменами

Самые популярные

Горячие обсуждения

14.12.2016 12:00
Александр Ивашкин: Мы не будем по тебе скучать, 2016 год 6
14.12.2016 11:30
Внутреннюю политику Приморья возглавит Игорь Степаненко 2
16.12.2016 15:30
В крупнейшем энергетическом предприятии Приморья разгорелся профсоюзный конфликт 1
20.12.2016 12:20
Задержан "сельский" вице-губернатор Приморья 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2016,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Архив Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+