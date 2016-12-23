Интерес иностранных туристов за год к Приморью вырос в несколько раз

Туристический год в Приморском крае оказался крайне удачным. Об этом свидетельствуют данные краевого департамента туризма. Согласно ним, по сравнению с прошлым годом на треть вырос турпоток в регион из Китая - с начала года в крае побывало свыше 350 тысяч туристов из этой страны. Более высокую динамику посещения Приморья показывают южнокорейские туристы – с начала года около 50 тысяч корейцев прибыло в южный регион Дальнего Востока России с целью отдыха. Этот показатель превысил прошлогодний примерно на две трети. Кроме того, на фоне многостороннего укрепления связей между Россией и Японии турпоток из "страны восходящего солнца" за пять лет вырастет в три раза, сообщает ЕНВ.

По словам директора департамента туризма Администрации Приморского края Константина Шестакова, эти показатели говорят о том, региональная и федеральная политика продвижения туристских продуктов региона действительно работает. По его словам, есть уверенность в том, что динамика роста будет сохраняться и в дальнейшем. Как отмечает глава ведомства, о системном развитии туристического потока в Приморский край свидетельствует и рост дальних направлений иностранного турпотока.

"Особенно нас порадовал европейский поток – он уже исчисляется в тысячах человек в год. Рост турпотока, например, из Германии составил 184%. Еще большее расстояние приходится преодолевать туристам из Австралии, но и здесь мы видим хороший рост – 154% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года"- отметил Константин Шестаков.

Весомый вклад в развитие турпотока дали результаты II Восточного экономического форума, прошедшего 2-3 сентября 2016 года в краевой столице. На нем были подписаны соглашения, стороной которого стал регион, о развитии делового, сельского и экотуризма. Федеральным агентством по туризму на форуме были приняты стратегические инициативы по увеличению турпотока в регионы Дальнего Востока и наращиванию туристического обмена со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. При этом, главы регионов Дальнего Востока, Забайкалья, Бурятии и Иркутской области, глава Минкультуры Владимир Мединский и руководитель Ростуризма Олег Сафонов подписали соглашение о создании международного историко-культурного и туристического проекта "Восточное кольцо". С его помощью предполагается продвигать туристический потенциал региона, создать бренд для привлечения гостей. На прошедшем в мае в г. Владивостоке Тихоокеанском туристическом форуме этот проект был признан в качестве национального приоритета в туристической отрасли России.

По мнению руководителя Федерального агентства по туризму Олега Сафонова, Приморский край сыграет роль туристского хаба в "Восточном кольце России".

"Приморье является воротами нашей страны в Азиатско-Тихоокеанский регион. Приморье – это свободный порт, упрощенный визовый режим позволит без лишних формальностей прибывать во Владивосток, а дальше появляется уникальная возможность путешествовать и по другим регионам Дальнего Востока", - отметил глава Ростуризма Олег Сафонов.

По мнению кандидата политических наук Натальи Коломейцевой, проект "Восточное кольцо", прежде всего, основан на выдающемся рекреационном потенциале региона.

"Достаточно посмотреть на статистику и все станет ясно. Дальневосточный регион обладает уникальными рекреационным ресурсами. В южных субъектах ДФО расположено более 150 источников минеральных вод, более 30 грязевых источников, более 40 действующих вулканов. В список всемирного наследия ЮНЕСКО включены 8 культурных и природных дальневосточных объектов", - отмечает политолог Наталья Коломейцева.

Как отмечают в Администрации Приморского края, существенный импульс туристическая отрасль Приморья получит в результате строительства гостиничных объектов в ближайшие несколько лет в ИРЗ "Приморье", предусмотренной в государственное программе Приморского края "Развитие туризма в Приморском крае" на 2013-2020 годы. По замыслу краевых властей, игорная зона должна стать основным движителем привлечения азиатского туриста в Приморский край.

Отмечает существенные перемены в туристическом позиционирования Приморья и федеральные власти. По словам министра по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, потенциал у этого проекта большой. "Достаточно отметить, что в прошлом году 110 млн туристов выехало из КНР, из них 330 тысяч посетило Приморье. Но часто мы видим бедную реализацию нашего богатого потенциала", - сказал он, подчеркнув, что для развития созданы все условия.