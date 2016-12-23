В Приморье будут активно развивать морской туризм

По данным Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Приморскому краю в регионе зарегистрировано около 38 тысяч маломерных судов. Но еще несколько месяцев тому назад их собственники не могли получить лицензии на организацию перевозок. Отсутствие возможности лицензирования деятельности по перевозке пассажиров маломерным транспортом препятствовало развитию морского туризма в Свободном порту Владивосток. По просьбам региональных властей в сфере туризма в этом году было издано Постановление Правительства, благодаря которому такая возможность появилась, и уже первые лицензии получены, сообщает ЕНВ.

Во-первых, в "Положении о лицензировании деятельности по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом пассажиров" было дополнено определение деятельности по перевозке пассажиров: с августа 2016 года данные виды работы на территории России могут совершать маломерные суда.

Во-вторых, правительство постановило, что для перевозки пассажиров маломерными судами не нужны определенные свидетельства, такие как, свидетельство о классификации, сертификат о минимальном экипаже судна, мерительное свидетельство. В общем, всего того, что стало бы "грузом" для частной деятельности по перевозке пассажиров маломерными судами.

Напомним, развитие туризма на маломерных судах, а это приведет к росту обороту платных туристких услуг, оказанных населению, что является ожидаемым результатом госпрограммы "Развитие туризма в Приморском крае" на 2013-2020 годы.

Эти изменения направлены на развитие туристической отрасли, позволив выйти из тени целому сектору малого частного предпринимательства в области туризма, в первую очередь это касается осуществления морских экскурсий в известной степени распространенных в городе Владивостоке.

Кроме того, в настоящее время в крае ведется установка знаков туристской навигации, организация велком-церемоний, поддержка бизнеса со стороны власти в части туристической деятельности и другие.

По словам губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, на эту задачу также работает принятая программа развития туризма в регионе. Задачи, которые в ней закреплены, нацелены на развитие края в качестве восточного туристского хаба России.

Директор профильного департамента туризма краевой администрации Константин Шестаков в беседе с корреспондентом ЕНВ назвал конкретные показатели реализации данной программы. По его словам, к 2020 году стоит ожидать увеличение общего, как въездного, так и внутреннего туристского потока до 10 миллионов человек в год, что в три раза опережает текущие показатели.

В то же время Константин Шестаков подчеркнул, что в ближайшее время необходимо решить вопрос разрешения использования маломерного флота в коммерческих целях.

"В крае у многих есть желание развивать прибрежный туризм, и департамент туризма готов выступить организатором проведения семинаров для собственников транспортных средств. Тем самым администрация намерена поддержать развитие морского туризма и деятельность предпринимателей в этой сфере. Однако для открытия этого направления необходимо принять соответствующие поправки в существующем законодательстве и разрешить использование прогулочных судов в коммерческих целях. Такое разрешение должно сопровождаться и преодолением инфраструктурного вопроса, касающегося создания необходимых условий для безопасного и легального приема на борт пассажиров", - заключил директор департамента туризма Константин Шестаков.

"Согласно определениям, данных в Кодексе торгового мореплавания, под маломерным судном понимается такое судно, длина которого не должна превышать двадцати метров, а общее количество людей – двенадцати, - напоминает главный государственный инспектор по маломерным судам Приморского края Леонид Маковецкий. – маломерные суда, используемые в некоммерческих целях, регистрируются в реестре маломерных судов. Регистрацию осуществляют уполномоченные на то органы, т.е. капитании портов, технические инспекции портов и др., но контроль за ними осуществляет государственная инспекция МЧС России".

"К заявлению о выдачи лицензии прилагаются копии документов, перечень которых определен "Положением о лицензировании деятельности по перевозке морским транспортом пассажиров", - поясняет член Ассоциации юристов России Виктор Помелов. - Так как условия Положения о лицензировании должны применяться в строгом соответствии с Кодексом торгового мореплавания РФ, маломерное судно, даже без наличия пассажирского свидетельства и других документов, предусмотренных как обязательных для пассажирских судов не может быть использовано в качестве транспортного средства для перевозки пассажиров на море и соответственно для получения на него Лицензии по перевозке пассажиров на море. К сожалению необходимо отметить, что частый незаконный отказ в выдачи соответствующей лицензии из за отсутствия пассажирского свидетельства на маломерном судне, является хоть и разрешимой, но не единственной проблемой для владельцев маломерного флота в его коммерческой эксплуатации. Но, как говорится, шаг за шагом".

Президент Федерации водно-моторного спорта Юрий Рябко также отмечает необходимость в совершенствовании законодательства в сфере пассажирских перевозок, что правоприменительная практика по лицензированию маломерных судов пока не совершена. По словам эксперта, ее несовершенство приводит к формированию теневого бесконтрольного рынка коммерческих перевозок, поэтому в области морского туризма и спорта, существуют и строго юридические препоны в организации туристических поездок на маломерных судах.