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Экономика

20 декабря 2016, 19:00
В Приморье расширяется сеть малой авиации

В Приморье расширяется сеть малой авиации

С этого года жители края могут летать по двенадцати маршрутам

Основная цель развития малой авиации – предоставление жителям отдаленных регионов возможности преодолевать большие расстояния. Кроме того, малая авиация в Приморье способствует развитию туристических маршрутов в северных районах края. Уже в 2016 году приморцам доступны 12 внутрикраевых маршрутов, а по итогам десяти месяцев этого года перевезены более 25 тысяч пассажиров, сообщают ЕНВ.

По инициативе краевых властей в настоящее время за счет бюджета приобретены самолеты вместимостью 19 кресел, идет восстановление посадочных площадок и авиамаршрутов, существовавших в советское время, в пик авиационной активности гражданской авиации. Реализована технология продажи электронных билетов в удаленных населенных пунктах. Эффектом от вложенных средств стало увеличение пассажиропотока в 4 раза. Это беспрецедентный случай в истории малой авиации России.

Напомним, расширение воздушных пассажирских перевозок в крае, содержание и организация эксплуатации аэропортов и (или) аэродромов гражданской авиации, воздушных судов, находящихся в собственности Приморского края является одной из задач госпрограммы "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013-2020 годы.

По сообщению Администрации Приморского края, 12 внутрикраевых авиамаршрутов стали доступны приморцам в 2016 году. Так, в начале сентября состоялось открытие новой площадки в Преображении. Строительство финансировалось за счет инвестора с последующей передачей объекта краю. Возведение служебно-пассажирского здания, реконструкция и возобновление 800-метровой взлетно-посадочной полосы в Преображении позволяет принимать все типы самолетов малой авиации. По итогам 10 месяцев этого года малой авиацией перевезено 25 468 пассажиров. Ставка на развитие малой авиации, по мнению губернатора края Владимира Миклушевского, позволит решить сразу несколько задач – обеспечение удобства передвижения жителей, развитие туризма и повышение деловой активности внутри Приморья.

"Мы почти приблизились к сетке авиамаршрутов, которая существовала в крае в советские годы. Так, открыто восемь новых маршрутов по краю. Сейчас региональные авиаперевозки включают 12 маршрутов. В ходе рабочих поездок по региону я общаюсь с жителями – они довольны, особенно те, кто проживает в отдаленных северных территориях. До того же Кавалерово сейчас можно за час долететь с комфортом, тогда как рейсовый автобус везет туда пассажиров почти 7 часов", – отметил глава региона.

В 2016 году организованы полеты из Владивостока на новых самолетах в Арсеньев, Восток, Лазо, Ольгу и Преображение, в Камень-Рыболов, Спасск-Дальний, Пограничный и Находку, - отмечает директор департамент транспорта и дорожного хозяйства Александр Швора. – Также за этот год мы организовали модернизацию аэропортов в труднодоступном Тернейском районе – в селах Агзу, Усть-Соболевке, Самарге, Максимовке". Как отмечает директор департамента, средства на модернизацию аэродромной инфраструктуры были выделены в рамках госпрограммы "Развитие транспортного комплекса Приморского края на 2013-2020 годы".

Губернатор Владимир Миклушевский дал поручение профильным ведомствам проработать вопрос о расширении карты полетов малой авиации в Приморье. По словам главы региона, развитие внутрикраевых авиаперевозок просто необходимо на такой большой территории. Кроме того, администрация края намерена приобрести третье воздушное судно, которое позволит обеспечить дополнительные маршруты.

"При расширении программы мы можем охватить авиаперевозками не только север, но и южные территории края", – отметил директор авиакомпании "Аврора" Константин Сухоребрик.
"Перед нами стоит обширная задача по реконструкции аэродромов, на которые будут садиться самолеты, и созданию новых площадок. Главная задача, которая ставится при покупке самолетов, – развивать транспортную доступность для населения отдаленных территорий края", – прокомментировал ситуацию с расширением сферы малой авиации директор компании "Пластун-Авиа" Виталий Юшин.
"Расширение сети малой авиации в Приморье – это еще один шаг к включению отделенных муниципальных образований в процесс социально-экономической модернизации региона, проводимой в рамках краевых программ, начиная с 2013 года" - отметил глава Тернейского муниципального района Владимир Изгородин.

 "Расширение сети малой авиации в крае улучшит социальную обстановку в отдаленных районах Приморья, что, по ее мнению, является очень важным в контексте экономических проблем и массовых стихийных бедствий 2016 года",-считает ведущий политолог Приморского края Наталья Коломейцева.

Метки: авиация, внутрикраевые маршруты

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