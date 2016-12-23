Приморский край вдвое увеличил темпы восстановления дорог краевого и местного значения

С начала 2016 года в Приморье отремонтировано почти 80 километров дорог и 12 мостов. Заасфальтированы дороги в 29 населенных пунктах Приморья. Продолжается ремонт участков дорог Рудная Пристань–Терней, Новонежино–Анисимовка. О том, как продолжается ремонт и обустройство дорог в Приморском крае подробнее в материале ЕНВ.

Кроме восстановленных участков дорог краевого и муниципального значения на севере края, а также мостов и мостовых переправ за этот край устранены восстановлено асфальтобетонное покрытие на автомобильной дороге Шкотово–Партизанск. Как сообщают в Администрации Приморского края, завершается ремонт еще пяти мостов. При этом, в 2016 году отремонтировано в 2 раза больше километров дорог, чем за прошедший год. Так, по сообщению департамента транспорта Приморского края, в 2015 ремонтные работы произвелись на 40 километров краевых дорог. Все работы ведутся согласно госпрограмме развития транспорта в Приморском крае.

Напомним, что в Приморье действует государственная программа "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013 - 2017 годы. Реализуется программы: капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

Как отмечают региональные власти, в сфере проблемы разрушенных дорог и мостов ведется непрерывный мониторинг. "К ситуации с мостами я отношусь очень серьезно. По моему поручению специалисты департамента транспорта и дорожного хозяйства в этом году обследовали все мосты края и выявили 139 аварийных, - отмечает губернатор Приморского края Владимир Миклушевский. - При этом, мы не можем строить новые мосты по старым проектам. Увеличилось количество машин, появилась новая крупногабаритная техника – это нужно учесть при разработке документации. Мосты должны отвечать современным стандартам".

"Комиссией Росавтодора обследовано 3120 км дорог, 154 моста и 265 водопропускных труб. По результатам требуют ремонта 549 км дорог, 115 мостов и 189 водопропускных труб, из них 392 км дорог, 68 мостов, 20 из них необходимо строить заново", - уточнил слова главы региона директор краевого департамента транспорта и дорожного хозяйства Александр Швора. По его словам, для этого необходимо модернизировать дорожную технику, финансирование чего было заложено государственной программой "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013-2017 годы.

"Обновление технического парка – первоочередная задача предприятия, - комментирует ситуацию генеральный директор "Примавтодора" Дмитрий Горлов. – Для качественного и оперативного выполнения работ по уборке и содержанию дорог компании необходимо иметь парк современной техники. Благодаря помощи Администрация края планируется масштабная закупка новой техники, которая позволит в корне решить проблему с уборкой дорог в зимний период и их ремонт уже следующим летом".

После обрушения крупнейшего за всю историю метеонаблюдений циклона "Лайонрок" Примавтодор продолжил ямочный ремонт дорог в Приморье уже в холодное время года. Работы начались вестись с применением материала "холодный асфальт". Технология разработана с учетом климатических особенностей края. "Материал "холодный асфальт" получается при смешивании специально просушенного щебня и битума с добавкой нефтеполимерной смолы. Благодаря этому материал получается пластичным и прочным. "Холодный асфальт" можно использовать при температуре до -30 градусов", – отмечают специалисты Примавтодора.

"Проведение качественного ямочного ремонта является дорогостоящим мероприятием, - отмечает представитель управляющей компании Павел Галан. – но, при этом, система краевого дорожного строительства налажена таким образом, что процесс обновления дорог в Приморском крае за счет этого идет непрерывно".