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Общество

20 декабря 2016, 18:20
Приморский край вдвое увеличил темпы восстановления дорог краевого и местного значения

Приморский край вдвое увеличил темпы восстановления дорог краевого и местного значения

В этому году работы велись во всех муниципальных районах края

С начала 2016 года в Приморье отремонтировано почти 80 километров дорог и 12 мостов. Заасфальтированы дороги в 29 населенных пунктах Приморья. Продолжается ремонт участков дорог Рудная Пристань–Терней, Новонежино–Анисимовка. О том, как продолжается ремонт и обустройство дорог в Приморском крае подробнее в материале ЕНВ.

Кроме восстановленных участков дорог краевого и муниципального значения на севере края, а также мостов и мостовых переправ за этот край устранены восстановлено асфальтобетонное покрытие на автомобильной дороге Шкотово–Партизанск. Как сообщают в Администрации Приморского края, завершается ремонт еще пяти мостов. При этом, в 2016 году отремонтировано в 2 раза больше километров дорог, чем за прошедший год. Так, по сообщению департамента транспорта Приморского края, в 2015 ремонтные работы произвелись на 40 километров краевых дорог. Все работы ведутся согласно госпрограмме развития транспорта в Приморском крае.

Напомним, что в Приморье действует государственная программа "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013 - 2017 годы. Реализуется программы: капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования,  капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

Как отмечают региональные власти, в сфере проблемы разрушенных дорог и мостов ведется непрерывный мониторинг. "К ситуации с мостами я отношусь очень серьезно. По моему поручению специалисты департамента транспорта и дорожного хозяйства в этом году обследовали все мосты края и выявили 139 аварийных, - отмечает  губернатор Приморского края Владимир Миклушевский. - При этом, мы не можем строить новые мосты по старым проектам. Увеличилось количество машин, появилась новая крупногабаритная техника – это нужно учесть при разработке документации. Мосты должны отвечать современным стандартам".

"Комиссией Росавтодора обследовано 3120 км дорог, 154 моста и 265 водопропускных труб. По результатам требуют ремонта 549 км дорог, 115 мостов и 189 водопропускных труб, из них 392 км дорог, 68 мостов, 20 из них необходимо строить заново", - уточнил слова главы региона директор краевого департамента транспорта и дорожного хозяйства Александр Швора. По его словам, для этого необходимо модернизировать дорожную технику, финансирование чего было заложено государственной программой "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013-2017 годы.

"Обновление технического парка – первоочередная задача предприятия, - комментирует ситуацию генеральный директор "Примавтодора" Дмитрий Горлов. – Для качественного и оперативного выполнения работ по уборке и содержанию дорог компании необходимо иметь парк современной техники. Благодаря помощи Администрация края планируется масштабная закупка новой техники, которая позволит в корне решить проблему с уборкой дорог в зимний период и их ремонт уже следующим летом".

После обрушения крупнейшего за всю историю метеонаблюдений циклона "Лайонрок" Примавтодор продолжил ямочный ремонт дорог в Приморье уже в холодное время года. Работы начались вестись с применением материала "холодный асфальт". Технология разработана с учетом климатических особенностей края. "Материал "холодный асфальт" получается при смешивании специально просушенного щебня и битума с добавкой нефтеполимерной смолы.  Благодаря этому материал получается пластичным и прочным. "Холодный асфальт" можно использовать при температуре до -30 градусов", – отмечают специалисты Примавтодора.

"Проведение качественного ямочного ремонта является дорогостоящим мероприятием, - отмечает представитель управляющей компании Павел Галан. – но, при этом, система краевого дорожного строительства налажена таким образом, что процесс обновления дорог в Приморском крае за счет этого идет непрерывно".
"В этом году ухудшение погоды началось рано, и не во всех муниципальных образованиях удалось в полном объёме осуществить ремонтные работы. А летом все силы были брошены на восстановление затопленных территорий, где люди иногда были попросту отрезаны от цивилизации, - комментируют ситуацию в сфере краевого дорожного строительства член комитета по экономической политике и собственности Евгений Костюков. – Уладили ситуацию там – начались холода, и доработать недочёты не успели. Поэтому однозначного решения нет. Дороги нужно переделывать полностью. Однако, закройте участок оживленной транспортной магистрали – сами знаете, что получится. При масштабных ремонтных работах мы абсолютно точно столкнёмся с негативом со стороны граждан. Я считаю, что наша Администрация предпринимает рациональные шаги, связанные с ремонтом – восстанавливает дорожное полотно "локально", на участках, требующих особого внимания, чтобы не нанести вред транспортной системе города и края. Но на этом не следует останавливаться, всегда нужно искать альтернативные варианты решения этих проблем".

Метки: дороги, примавтодор, ремонт

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