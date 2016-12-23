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Стиль жизни

20 декабря 2016, 17:50
В Приморье медицине уделяется постоянное и пристальное внимание

В Приморье медицине уделяется постоянное и пристальное внимание

В медицинских организациях, подведомственных департаменту здравоохранения Приморского края, работают 34 111 человек

Здоровый образ жизни, правильное питание и спокойное отношение к окружающей действительности помогут уменьшить риск возникновения не только инсульта, но и многих других серьёзных и опасных для жизни заболеваний. Только от нас самих во многом зависит, будем мы болеть или нет. Комплексно подходя к переменам в своей жизни, мы сможем самостоятельно защитить себя от опасных болезней, стать здоровее, крепче, сильнее, сообщает ЕНВ.

В департаменте здравоохранения Приморского края отмечают, что здоровье населения на 50-55% зависит от образа жизни, на 20-25% – от воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды, на 15-20% – от наследственности и лишь на 10-15% – от здравоохранения.

В Приморском крае в последнее время государственные клиники не уступают частным в качестве и надежности высокотехнологичных операций.

Напомним, что в Приморье действует государственная программа "Развитие здравоохранения Приморского края" на 2013 - 2017 годы". Она направлена на повышение оплаты труда бюджетников, обеспечение стабильной работы учреждений системы здравоохранения, повышение жизненного уровня и социальной защищенности работников отрасли.

Например, только врачи Приморской краевой клинической больницы №1 – освоили и выполнили в этом году несколько новых видов сердечно-сосудистых операций в рамках государственной программы Приморского края "Развитие здравоохранения Приморского края" на 2013-2020 годы.

В ногу с коллегами из краевого центра идут и медики Находки, Уссурийска, Спасска-Дальнего, где кроме внедрения новых методик лечения и проведения редких для районного уровня операций, открываются и новые лечебные отделения.

На страже здоровья приморцев стоят и зарубежные клиники. Особенно приветствуют в регионе иностранную медицину, так называемого, полного цикла. То есть когда пациент не только проходит обследование, но и не выезжая за пределы края, может быть прооперирован и получить реабилитацию.

Так, в середине декабря 2016 года губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Петр Шелахаев подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере инвестиционного сотрудничества на российском Дальнем Востоке совместно с председателем и исполнительным директором JGC Corporation Масаюки Сато и председателем корпорации социальной медпомощи Hokuto Хадзиме Камада.

Напомним, сегодня в медицинских организациях, подведомственных департаменту здравоохранения Приморского края, работают 34 111 человек. Из них 6 290 врачей по 90 специальностям, 30 провизоров по 5 специальностям, 12 010 средних медицинских работников по 28 специальностям, 31 фармацевт.

Значительный объем высокотехнологической медпомощи (ВМП) жителям края за счет средств федерального и краевого бюджетов и ОМС выполняется в ГАУЗ "Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи". Как рассказала заместитель главного врача ККЦ СВМП Наталья Марухно, в 2016 году центру выделено 160 квот, из них 39 - за счет средств федерального и краевого бюджето.

"Наши специалисты оказывают высокотехнологичную помощь по профилям: сердечно-сосудистая хирургия, травматология и ортопедия, урология, нейрохирургия. Мы проводим отдельные открытые операции у детей с врожденными пороками сердца, которые не требуют условий использования аппарата искусственного кровообращения, в том числе у новорожденных деток по жизненным показаниям с критическими пороками сердца. Каждый год увеличивается число детей, которым коррекция порока сердца выполняется внутрисосудистым доступом, т.е. без разреза. Для оказания высокотехнологичной медицинской помощи в ККЦ СВМП созданы все необходимые условия, работают опытные специалисты, которые постоянно совершенствуют свои знания и умения. И, самое главное, есть дети, которые в ней нуждаются, и число их только возрастает.Но если приморскому пациенту нужна помощь медицинского центра федерального уровня, то его направляют в другие города - на получение ВПМ за счет средств федерального бюджета. И многие такой возможностью уже воспользовались, выехав на операцию в Хабаровск, Новосибирск, Барнаул, Санкт-Петербург и Москву. Впрочем, едут иногородние пациенты и во Владивосток, в Медицинский центр ДВФУ, где также оказывается высокотехнологичная медицинская помощь", - отметила Наталья Марухно.

Вице-губернатор Приморского края Павел Серебряков отмечает высокую квалификацию приморских врачей. По его словам, более половины приморских врачей и средних медицинских работников имеют квалификационные категории. Так, только в 2015 году из 844 врачей, прошедших аттестацию, высшая категория была присвоена 649 врачам.

"Понятно, что современные технологии открывают новые возможности в борьбе с тяжелыми патологиями, и мы стараемся подкреплять их соответствующей медицинской техникой, но, как вы понимаете, прежде всего нужна готовность докторов осваивать все эти новинки. И такое стремление есть", - отметил вице-губернатор.

Так, за последние месяцы Владивосток стал площадкой нескольких конференций по различным направлениям медицины с приездом ведущих специалистов из Москвы и других городов России. "Общаясь с ними, присутствуя на профессиональных дискуссиях, вновь и вновь убеждаюсь, что наши доктора работают в русле современных направлений в медицине, - комментирует ситуацию Павел Серебряков, - осваивают имеющийся международный и российский опыт, нарабатывают собственную, порой весьма интересную и неординарную практику".

Так, по словам профильного вице-губернатора, в медицинском центре ДВФУ высокотехнологичные операции проводятся с помощью робота "Да Винчи".

"В Приморском перинатальном центре научились выхаживать малышей, появившихся на свет с весом 500 граммов, - отмечает Павел Серебряков. – В нескольких приморских клиниках операции по замене крупных суставов, еще несколько лет назад входившие в число довольно редких, можно сказать, поставлены в разряд рядовых. Все больше врачей скорой медицинской помощи проводят прямо на пути в клинику процедуру тромболизиса, которая дает возможность спасти человека с острым инфарктом или ишемическим инсультом. Грамотная организация системы помощи при дорожнотранспортных происшествиях и готовность докторов в любое время суток выехать на место аварии не раз спасали жизнь участников тяжелых ДТП. И этот перечень можно продолжить".

С 2014 года в Приморье начала в полной мере работать система целевой подготовки врачей, которая должна дать результат в долгосрочной перспективе. Так, для решения кадровой проблемы Администрация Приморского края активно сотрудничает с ТГМУ. Например, в 2015 году, был осуществлен внушительный конкурсный целевой набор - более 150 человек по 20 специальностям, по программам высшего профессионального и послевузовского образования, в клиническую интернатуру.

 

"Люди с мест приехали учиться на врачей именно потому что знали, что после учебы вернутся в свои города и районы, это значит, что отрасль возрождается, получает заслуженный интерес в глазах молодежи",-отмечает ректор Тихоокеанского государственного медицинского университета Валентин Шуматов. 

Директор департамента здравоохранения Приморского края Андрей Кузьмин в интервью корреспонденту ЕНВ отметил положительные результаты краевой программы "Земский доктор".

"В соответствии с программой, более 170 молодых специалистов пополнили лечебную сеть в сельской местности. В 2015 году на осуществление единовременных компенсационных выплат направлено 50 млн рублей, в том числе за счет краевого бюджета 25 млн рублей. За год 45 медицинских работников заключили договоры на предоставление единовременной компенсационной выплаты. В целом за 4 года реализации в Приморском крае программы "Земский доктор" лечебную сеть пополнил 181 молодой врач наиболее востребованных в сельской местности специальностей. Мы стараемся, чтобы каждый житель Приморья, нуждающийся в консультации специалиста того или иного профиля, ее обязательно получил. На помощь приморцам, живущим в различных районах края, пришли медицинские автопоезда "Забота", организованные по инициативе губернатора. Выездные врачебные бригады формируются таким образом, чтобы в них были терапевт, хирург, невролог, офтальмолог, аллерголог, стоматолог, эндокринолог, врач УЗИдиагностики и другие специалисты, помощь которых особенно востребована в сельской местности. В автопоезде оборудованы кабинеты клинической лабораторной диагностики, функциональной диагностики (ЭКГ)", - заключил Андрей Кузьмин.

Метки: здоровье, медицина

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