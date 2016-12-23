Таможня Владивостока выявила радиоактивный автомобиль из Японии

Накануне Нового года при размещении в зону таможенного контроля в пункте пропуска морской порт Владивосток таможня Владивостока выявила легковой автомобиль Toyota Prius Hybrid, 2010 года выпуска, с повышенным уровнем ионизирующего излучения, сообщает ЕНВ.

Автомобиль прибыл из Японии. Информация об объекте была оперативно передана в санитарно-карантинный пункт Морского порта Владивосток Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.

В ходе проведения радиационного контроля было установлено, что причиной повышенного уровня радиации на автомашине является наличие бета-активных частиц, в среднем около 30-40 част.мин/см2.

Напомним, что, согласно требованиям Решения Комиссии Таможенного союза "О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе", не допускается наличие нефиксированного радиоактивного загрязнения поверхности материалов и изделий, поступающих для использования в хозяйственной деятельности.

В соответствии с этим в отношении радиоактивно-загрязненной автомашины таможней было принято решение "ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН".

В результате работы Владивостокской таможни и Роспотребнадзором попытка ввоза на таможенную территорию радиационно-опасного товара была пресечена и радиационно-опасный товар возвращен на борт судна. Опасный груз отправлен Страну восходящего солнца.



