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Общество

20 декабря 2016, 17:00
Таможня Владивостока выявила радиоактивный автомобиль из Японии

Таможня Владивостока выявила радиоактивный автомобиль из Японии

Причиной повышенного уровня радиации на автомашине является наличие бета-активных частиц

Накануне Нового года при размещении в зону таможенного контроля в пункте пропуска морской порт Владивосток таможня Владивостока выявила легковой автомобиль Toyota Prius Hybrid, 2010 года выпуска, с повышенным уровнем ионизирующего излучения, сообщает ЕНВ.

Автомобиль прибыл из Японии. Информация об объекте была оперативно передана в санитарно-карантинный пункт Морского порта Владивосток Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.

В ходе проведения радиационного контроля было установлено, что причиной повышенного уровня радиации на автомашине является наличие бета-активных частиц, в среднем около 30-40 част.мин/см2.

Напомним, что, согласно требованиям Решения Комиссии Таможенного союза "О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе", не допускается наличие нефиксированного радиоактивного загрязнения поверхности материалов и изделий, поступающих для использования в хозяйственной деятельности.

В соответствии с этим в отношении радиоактивно-загрязненной автомашины таможней было принято решение "ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН".

В результате работы Владивостокской таможни и Роспотребнадзором попытка ввоза на таможенную территорию радиационно-опасного товара была пресечена и радиационно-опасный товар возвращен на борт судна. Опасный груз отправлен Страну восходящего солнца.

Метки: Toyota Prius, радиактивность

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