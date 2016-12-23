"Дальневосточный Ванинский Порт" построит угольный терминал в Ванино

Компания "Дальневосточный Ванинский Порт" стала первым резидентом Свободного порта на территории Ванинского района Хабаровского края. Компания планирует реализацию проекта по капитальному строительству Угольного перегрузочного терминала мощностью 15 млн. тонн в год. Старт проекта планируется в начале 2017 года, сообщает ЕНВ.

Инвестиции в строительство специализированного терминала составят 23,6 млрд. рублей с перспективой создания 477 рабочих мест. Выход на проектную мощность планируется к 2021 году.

"Стоит отметить, что проект строительства специализированного угольного терминала в Хабаровском крае включен в Федеральную целевую программу, как одно из приоритетных направлений. Преференции режима Свободного порта по налоговым выплатам и отчислениям во внебюджетные фонды позволят сэкономить 7,5 млрд.рублей за 10 лет", - сказал генеральный директор ООО "Дальневосточный Ванинский Порт" Виктор Сохраннов.

Терминал является ключевой частью комплексного инвестиционного проекта по освоению Элегестского угольного месторождения в Республике Тыва и предназначен для обеспечения экспортных поставок угля в страны Юго-Восточной Азии. Также, терминал ориентирован на осуществление перегрузки угольных грузов любых российских угольных компаний.

Терминал обладает непрерывной специализированной технологией погрузки угля и эффективной системой магнитной сепарации для его очистки, что обеспечивает более низкую себестоимость перегрузочных операций при более высоком уровне сервиса с существенно меньшим негативным воздействием на окружающую среду.

В Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 6 заявок на получение статуса резидента СПВ в Ванинском муниципальном районе Хабаровского края. Общий объем инвестиций по заявкам составляет 53,9 млрд. рублей. Основными отраслями бизнеса в регионе заявлены логистика, промышленность и рыбоводство.