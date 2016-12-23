"Дальневосточный Ванинский Порт" построит угольный терминал в Ванино

Инвестиции в строительство специализированного терминала составят 23,6 млрд. рублей
Компания "Дальневосточный Ванинский Порт" стала первым резидентом Свободного порта на территории Ванинского района Хабаровского края. Компания планирует реализацию проекта по капитальному строительству Угольного перегрузочного терминала мощностью 15 млн. тонн в год. Старт проекта планируется в начале 2017 года, сообщает ЕНВ.
Инвестиции в строительство специализированного терминала составят 23,6 млрд. рублей с перспективой создания 477 рабочих мест. Выход на проектную мощность планируется к 2021 году.
"Стоит отметить, что проект строительства специализированного угольного терминала в Хабаровском крае включен в Федеральную целевую программу, как одно из приоритетных направлений. Преференции режима Свободного порта по налоговым выплатам и отчислениям во внебюджетные фонды позволят сэкономить 7,5 млрд.рублей за 10 лет", - сказал генеральный директор ООО "Дальневосточный Ванинский Порт" Виктор Сохраннов.
Терминал является ключевой частью комплексного инвестиционного проекта по освоению Элегестского угольного месторождения в Республике Тыва и предназначен для обеспечения экспортных поставок угля в страны Юго-Восточной Азии. Также, терминал ориентирован на осуществление перегрузки угольных грузов любых российских угольных компаний.
Терминал обладает непрерывной специализированной технологией погрузки угля и эффективной системой магнитной сепарации для его очистки, что обеспечивает более низкую себестоимость перегрузочных операций при более высоком уровне сервиса с существенно меньшим негативным воздействием на окружающую среду.
В Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 6 заявок на получение статуса резидента СПВ в Ванинском муниципальном районе Хабаровского края. Общий объем инвестиций по заявкам составляет 53,9 млрд. рублей. Основными отраслями бизнеса в регионе заявлены логистика, промышленность и рыбоводство.
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