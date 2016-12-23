Поставки риса в Китай обернулись валютными нарушениями на 8 миллионов рублей

В ходе поставки приморская компания, заключившая многомиллионный договор с китайской фирмой, не обеспечила возвращение денежных средств за поставленный товар. Как было установлено в ходе проверок соблюдения валютного законодательства, покупатель и продавец заключили контракт о поставке не шелушенного риса на весьма значительную сумму - 9 миллионов долларов. Согласно условиям контракта, продавец обязуется отправить рис в Китай автомобильным, железнодорожным или морским транспортом, а покупатель с помощью предварительного авансового платежа или последующего платежа в течение 180 дней после вывоза товара с территории России перечисляет деньги за полученный груз.



При этом Федеральным законом "О валютном регулировании и валютном контроле" предусмотрено, что при осуществлении внешнеторговой деятельности компания-импортер обязана обеспечить в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами, получение на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты России, которые должны быть оплачены соответствии с условиями указанных договоров за переданные товары, а также выполненные для них работы и оказанные услуги.



Однако, несмотря на произведенные приморской компанией поставки риса, денежные средства за переданный нерезиденту товар на ее счет в уполномоченном банке не поступили. Следовательно, компания-импортер не выполнила обязанности по обеспечению репатриации денежных средств за переданный нерезиденту товар и совершила административное правонарушение.



На данный момент сумма валютных нарушений, выявленная Владивостокской таможней в рамках двустороннего контракта, составляет уже около 8,3 миллиона рублей.