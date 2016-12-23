Россельхозбанк предлагает монеты из драгоценных металлов по специальным ценам

Приморский филиал Россельхозбанка в преддверии Нового года и Рождества проводит специальную акцию по реализации монет из серебра серии "Народные промыслы", сообщает ЕНВ.

В период Акции с 15.12.2016 г. по 16.01.2017 г. при покупке 2-х и более монет серии "Народные промыслы" любого вида Россельхозбанк дарит скидку в 10%.

Серия монет "Народные промыслы" рассказывает о традициях нескольких российских ремёсел, берущих начало с 17 века. На создание монет художников-медальеров вдохновили традиции российских мастеров разных регионов России: П́алехская миниат́юра - роспись по деревянным шкатулкам, производство гончарной посуды и изразцов из светлой глины в Гжели, художественная Жостовская роспись металлических подносов, Хохлома - декоративная роспись деревянной посуды и мебели.

"В настоящее время в филиале представлено свыше 150 разновидностей памятных и инвестиционных монет, выпущенных Банком России и иностранными государствами. Банком России и иностранными государствами. Монеты изготовлены с применением современных технологий и выполнены с безукоризненным качеством чеканки. Золотую инвестиционную монету "Георгий Победоносец" Петербургского монетного двора можно приобрести за 21 300 рублей", - сообщили в пресс-службе Приморского филиала Россельхозбанка.

Специалисты филиала помогут каждому клиенту подобрать подходящий вариант монеты в зависимости от цели ее приобретения и ценовой категории. С полной коллекцией монет можно ознакомиться в офисах продаж Приморского филиала АО "Россельхозбанк" или на сайте Банка www.rshb.ru.