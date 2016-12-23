Сергей Матлин назначен руководителем департамента культуры Приморья

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский назначил нового руководителя департаменту культуры Приморья, сообщает ЕНВ.

Приказом губернатора Приморья Владимира Миклушевского у краевого департамента культуры вместо Максима Бурделло появился новый руководитель — на должность директора назначен "папа КВН Приморья" Сергей Матлин.

Как сообщил Матлин, приступающий к работе в "белом доме" на следующей неделе, своей главной (но не единственной задачей) он считает подсчет муниципальных учреждений культуры в крае: сколько из них функционирует в действительности, а не на бумаге.

"Сеть учреждений культуры в Приморье — это более семисот библиотек, клубов, домов культуры. Каким-то из них нужно помочь, а какие-то ликвидировать", — считает Матлин.

Сергей Валерьевич Матлин родился 8 июля 1965 года в Ленинграде, но с детства проживает в Приморском крае. Женат, воспитывает двух сыновей и красивую собаку-блондинку. В 1988 году окончил Владивостокский государственный мединститут по специальности "лечебное дело", в 1993 году — Московский гуманитарный университет, по специальности "социальная работа". Работал командиром-инспектором краевого штаба студенческих отрядов, коммерческим директором краевых спортивных изданий "Арена" и "Гол", специалистом и председателем комитета по делам молодежи администрации Приморского края, директором компании "Студия О’Кей" — радио "Юмор ФМ-Владивосток", директором приморского филиала компании "Комеди Клаб продакшн", директором "Агентства нестандартных решений".

С 1996 года на протяжении 12 лет руководил Советом краевой молодежной общественной организации "Приморский КВН". Был директором и автором сборной команды КВН города Владивостока, а также директором и ведущим Дальневосточной лиги Международного Союза КВН и Приморской лиги КВН. С 2011 по 2016 год работал в Дальневосточном федеральном университете директором Творческого центра, заместителем проректора по учебной и воспитательной работе. Руководил исполнительными дирекциями федеральных молодежных и творческих проектов, проходивших в Приморье в последние годы: 53-й Всероссийский слёт студенческих отрядов, XXIII Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна" и Летний кубок КВН.