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Общество

20 декабря 2016, 12:40
В Приморском океанариуме появились аурелии из Тайваня
В Приморском океанариуме появились аурелии из Тайваня
В Приморском океанариуме появились аурелии из Тайваня
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В Приморском океанариуме появились аурелии из Тайваня

Медузы этого рода заходят в воды Приморье

Медузы предназначены для экспозиции вновь открывшегося во вторник, 20 декабря 2016 года для посетителей Научно-образовательного центра "Приморский океанариум" ДВО РАН – филиала Национального научного центра морской биологии Дальневосточного отделения Российской Академии наук, информирует ЕНВ.

Как сообщает пресс-служба океанариума, на этот раз прибыли аурелии. Медузы этого рода заходят в омывающие Приморье воды, но прошедшим летом их практически не было. До этого с Тайваня привозили катостилусов – медуз с похожей на бархат поверхностью.

Главная задача при транспортировке медуз – выдержать жёсткий температурный режим и не пропустить воздух в транспортировочный пакет. В противном случае при встряхивании пузырьки могут попасть под купол медузы и разорвать его. Поэтому пересаживают и упаковывают животных только в воде, полностью погружая пакет. Кроме того, состоящие на 98 процентов из воды медузы имеют очень нежное тело, и малейшее неловкое движение может их поранить. Медузу отсаживают в персональный пакет, который помещают в ящик с хладоэлементом для поддержки постоянной температуры.

Известно, что специалисты Приморского океанариума разводят и выращивают собственную коллекцию медуз. Основная сложность – выдержать температуру: она должна плавно опуститься, имитируя зиму, а потом подняться, как весной. Важно также удерживать параметры воды, не допуская высокой солёности и резких перепадов температуры.
Сегодня в океанариуме живут кассиопеи, крестовики, катостилусы и аурелии. К весне появятся цианеи.

Добавим, что увидеть медуз в природе можно только в теплые летние месяцы. В домашних аквариумах медуз содержат редко, поскольку им нужны водоёмы со специальным током воды. Медузы должны парить, не опускаясь на дно и не прибиваясь к стенкам. В размещённых в зале для медуз аквариумах учтены эти тонкости. Содержание таких танков крайне трудоёмко, поскольку их нужно постоянно чистить.

В океанариумах медуз кормят науплиями (ранняя стадия развития) жаброногих рачков – артемии. В природе медузы, являющиеся хищниками, едят планктон, икру и мальков некоторых видов рыб.

Метки: медузы, океанариум

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