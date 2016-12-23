Задержан "сельский" вице-губернатор Приморья

Вице-губернатор Приморского края Сергей Сидоренко, курирующий вопросы сельского и рыбного хозяйства, ветеринарии, использования объектов животного мира, лицензирования и торговли, вчера задержан силовиками, сообщили правоохранительные органы, сообщает ЕНВ.

Сотрудники спецслужб края проводят доследственную проверку в отношении вице-губернатора Приморья Сергея Сидоренко и пока не дают никакой официальной информации по этому поводу, как и не разглашают причины проверки.

Скорее всего, задержание явилось неожиданностью для "белого дома", ведь буквально накануне ареста Сергей Сидоренко во время встречи с аграриями Приморья рассказал о позитивных в целом итогах работы предприятий агропромышленного комплекса края в 2016 году.

Он напомнил, что яркими событиями года стали запуск свинокомплекса на 83 тысячи голов и начало строительства крупнейшего на Дальнем Востоке зернового элеватора на 120 тысяч тонн в ТОР "Михайловский".

Обращаясь к представителям отрасли, вице-губернатор подчеркнул, что, несмотря на все природные катаклизмы, край увеличил посевные площади и собрал хороший урожай. Так, на 4% увеличены посевные площади: засеяно на 6 тысяч гектаров больше кукурузы и на 18 тысяч гектаров больше сои. Вице-губернатор отметил, что краевые власти и дальше будут поддерживать сельхозпроизводителей Приморья – как в реализации крупных инвестиционных проектов, так и в организации новых семейных ферм, проведении технической модернизации, субсидировании несвязанной поддержки.

Кстати, совсем недавно Сидоренко представили к ордену Почета. Указ о присвоении замглаве региона награды во вторник, 20 сентября 2016 года, подписал президент России Владимир Путин.

Награда вручена вице-губернатору за особый вклад в реализацию программ по сохранению редких видов животных: амурских тигров и дальневосточных леопардов, а также создание региональной системы охраны и воспроизводства объектов животного мира.