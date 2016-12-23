Обсуждения
Архив Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Политика

20 декабря 2016, 12:20
Задержан "сельский" вице-губернатор Приморья

Задержан "сельский" вице-губернатор Приморья

С 2012 года Сидоренко курирует вопросы сельского и рыбного хозяйства, ветеринарии, использования объектов животного мира, лицензирования и торговли

Вице-губернатор Приморского края Сергей Сидоренко, курирующий вопросы сельского и рыбного хозяйства, ветеринарии, использования объектов животного мира, лицензирования и торговли, вчера задержан силовиками, сообщили правоохранительные органы, сообщает ЕНВ.

Сотрудники спецслужб края проводят доследственную проверку в отношении вице-губернатора Приморья Сергея Сидоренко и пока не дают никакой официальной информации по этому поводу, как и не разглашают причины проверки.

Скорее всего, задержание явилось неожиданностью для "белого дома", ведь буквально накануне ареста Сергей Сидоренко во время встречи с аграриями Приморья рассказал о позитивных в целом итогах работы предприятий агропромышленного комплекса края в 2016 году.

Он напомнил, что яркими событиями года стали запуск свинокомплекса на 83 тысячи голов и начало строительства крупнейшего на Дальнем Востоке зернового элеватора на 120 тысяч тонн в ТОР "Михайловский".

Обращаясь к представителям отрасли, вице-губернатор подчеркнул, что, несмотря на все природные катаклизмы, край увеличил посевные площади и собрал хороший урожай. Так, на 4% увеличены посевные площади: засеяно на 6 тысяч гектаров больше кукурузы и на 18 тысяч гектаров больше сои. Вице-губернатор отметил, что краевые власти и дальше будут поддерживать сельхозпроизводителей Приморья – как в реализации крупных инвестиционных проектов, так и в организации новых семейных ферм, проведении технической модернизации, субсидировании несвязанной поддержки.

Кстати, совсем недавно Сидоренко представили к ордену Почета. Указ о присвоении замглаве региона награды во вторник, 20 сентября 2016 года, подписал президент России Владимир Путин. 

Награда вручена вице-губернатору за особый вклад в реализацию программ по сохранению редких видов животных: амурских тигров и дальневосточных леопардов, а также создание региональной системы охраны и воспроизводства объектов животного мира.

Метки: вице-губернатор, задержание

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Мнения, комментарии (1)

Владимир, 20.12.2016 19:26
Хахахаха по делам!

Другие новости рубрики

Евгений Зотов: Нам скоро будет некуда вывозить мусорЕвгений Зотов: Нам скоро будет некуда вывозить мусор
вчера, 17:00
Обсуждение ситуации со спецзаводом во Владивостоке высветило другие "мусорные" проблемы
Губернатор Приморья подписал заявление на увольнение Сергея СидоренкоГубернатор Приморья подписал заявление на увольнение Сергея Сидоренко
вчера, 14:10
Об этом глава региона заявил во время записи программы "События года" на Общественном телевидении Приморья
Национальный Рейтинг Мэров: Владивосток упал на 32 позицииНациональный Рейтинг Мэров: Владивосток упал на 32 позиции
вчера, 12:40
Мэры Тюмени, Казани и Уфы лучше справляются со своими обязанностями, а вот мэрам Биробиджана, Омска и Махачкалы стоит подучиться управлять городами

Последние новости

Приморские производители мяса могут поставлять свою продукцию в ИракПриморские производители мяса могут поставлять свою продукцию в Ирак
вчера, 22:30
Компания несет все расходы, связанные с посещением предприятий иракскими специалистами
В Приморском крае рисунки школьников разместят на баннерах социальной рекламыВ Приморском крае рисунки школьников разместят на баннерах социальной рекламы
вчера, 21:50
Рисунки школьников украсят улицы Черниговского, Пожарского районов Приморского края и Уссурийского городского округа
"ЛедСтрой" построит производственный комплекс по выпуску светотехники"ЛедСтрой" построит производственный комплекс по выпуску светотехники
вчера, 16:00
Территория опережающего развития на Дальнем Востоке приняла сотого резидента

Опрос:

Какой подарок вы бы хотели получить на Новый Год?






Свой вариант:

Текущие результаты

От первого лица

Александр Ивашкин: Мы не будем по тебе скучать, 2016 год
14.12.2016 12:00
Александр Ивашкин: Мы не будем по тебе скучать, 2016 год
13.12.2016 17:30
Дмитрий Селютин назначен генеральным директором АО "ДВЭУК"
08.12.2016 11:30
Как эффективно вести переговоры с японскими бизнесменами

Самые популярные

Горячие обсуждения

14.12.2016 12:00
Александр Ивашкин: Мы не будем по тебе скучать, 2016 год 6
14.12.2016 11:30
Внутреннюю политику Приморья возглавит Игорь Степаненко 2
16.12.2016 15:30
В крупнейшем энергетическом предприятии Приморья разгорелся профсоюзный конфликт 1
20.12.2016 12:20
Задержан "сельский" вице-губернатор Приморья 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2016,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Архив Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+