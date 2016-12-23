Более двухсот семей живут в недостроенном доме во Владивостоке

17 декабря состоялось собрание жильцов дома №35 по улице Пихтовая, расположенного в Первомайском районе города Владивостока. На председателя кооператива "ЖСК-88" Фатхутдинова Ю.С. заведено несколько уголовных дел о двойных продажах, он имеет срок 2,5 года для отбывания в колонии-поселении за дачу взятки должностному лицу при исполнении, сейчас пайщики долгостроя намереваются определить другую компанию - подрядчика. Однако, для этого требуется избрать новое управление жилищным кооперативом. Прежнее руководство "ЖСК-88" более десяти лет скрывало от жильцов дома обман со стороны прежней строительной компании, сообщает ЕНВ.

Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу Пихтовая, 35, осуществляется жилищно-строительным кооперативом "ЖСК-88". Собственно, именно поэтому строительной компании и прежнему руководству кооператива удавалось долго скрывать проблемы недостроенного жилья от заселявшихся в новые квартиры жильцов. Поскольку дом находился в стадии строительства, о всех проблемах, связанных с перебоями воды и отопления, отсутствие лифтов и асфальта на придомовой территории представители прежнего управления говорили как о временных. После того, как было возбуждено уголовное дело против прежнего председателя правления ЖСК, инициативной группой дома были обнаружены документы, согласно которым некоторые квартиры в жилом комплексе продавались по два-три раза.

"Начнем с того, что когда мы въехали в новострой в 2007 году, в квартире не было отопления, а в доме – лифта и кровли, не было даже предусмотренных конструкцией перегородок, окон и дверей в квартирах. Это все осуществлялось впоследствии за наш счет, - отмечает один из жителей дома Светлана Тихонова, - вначале дом понемногу строился, однако его возведение прекратилось в 2013 году".

Ситуация получила должное развитие после того, как инициативная группа многоквартирного дома обратилась к депутату Законодательного Собрания Приморского края (ЗСПК) от Первомайского района г. Владивостока Андрею Ищенко с просьбой об оказании помощи в разрешении данной проблемы. По приглашению депутата краевого парламента, на встрече с обманутыми жильцами присутствовала директор КГАУ "Примгосэкспертиза" Надежда Дьякова, которая провела беседу с обманутыми жильцами.

По словам Андрея Ищенко, проблема с обманутыми пайщиками данного дома заключается в том, что все финансовые, хозяйственные, административные процессы, связанные с управлением и строительством дома намеренно утаивались от жителей.

"Чтобы не повторять прежних ошибок, необходимо подсчитать реальную стоимость того, во сколько сегодня обойдётся ремонт объекта, его достройка, необходимо знать все изъяны, которые наверняка были допущены при строительстве, - отмечает депутат ЗСПК. – Значительную часть своей жизни я возглавлял строительную компанию, и знаю, что лучше всего доверять экспертизу государственным органам".

"Застройщику, которого опередят жители на собрании 21 января, мы рассчитаем стоимость проектных работ, окажем помощь при проектировании, на основании чего застройщик составит бизнес-схему, по которой будет осуществлена достройка объекта", - отметила директор КГАУ "Примгосэкспертиза" Надежда Дьякова.

Собрание жильцов дома, по словам пайщиков, впервые прошло в конструктивном русле. Собравшиеся условились на следующем собрании подтвердить полномочия вновь избранного правления ЖСК и новую компанию-застройщика. Как отметил Андрей Ищенко, на этом деятельность инициативной группы многоквартирного дома не закончится. В четверг состоится встреча жильцов с представителями прокуратуры Первомайского района.

"Более десяти лет права жителей этого дома систематически нарушались, необходимо исправлять ситуацию. В недостроенном комплексе проживает более двухсот семей, с учетом их численного состава, их друзей, родных и знакомых – это тысячи недовольных людей в Первомайском районе. Подобные ситуации всегда негативно сказываются на развитии отдельных микрорайонов Владивостока", - подчеркнул депутат ЗСПК.