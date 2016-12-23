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Стиль жизни

19 декабря 2016, 19:00
У иностранцев растет интерес к Приморскому краю

У иностранцев растет интерес к Приморскому краю

Об этом свидетельствуют статистические показатели

Интерес к Приморью у иностранных граждан, в том числе в сфере бизнеса, постоянно растет, а международные связи региона становятся все крепче, что открывает региону новые возможности для развития въездного туризма, сообщает ЕНВ со ссылкой на Администрацию Приморского края.

 По сообщению краевой администрации, за прошлый год поток туристов в Приморье вырос на 25%. Эта цифра составила более полумиллиона человек. Традиционно большинство из въездных туристов — граждане Китая, но не меньший интерес к Приморью проявляют жители Японии и Кореи. С этими странами у нашего региона добрососедские отношения, которые установились довольно давно. Отношения продолжают укрепляться, что позитивно сказывается на развитии взаимного обмена туристами.

Например, в период с 29 февраля по 6 марта 2016 года прошли совместные российско-японские мероприятия "Неделя Тоттори" и "Дни культуры Тоттори" в Приморье. В рамках "Недели Тоттори" состоялось множество мероприятий по ознакомлению приморцев с традиционной японской кухней и продукцией префектуры Тоттори – мастер-классы традиционной японской кухни, ресторанный проект "Попробуй Тоттори на вкус".

Продолжают развиваться отношения Приморья с ближайшим соседом — Китаем. Так, в марте этого года наш край с официальным визитом впервые посетила делегация провинции Шаньси. Ее возглавил вице-губернатор этой провинции. А 14 ноября в ДВФУ прошли "Дни провинции Хэйлунцзян" в которой приняли участие губернатор провинции Хэйлунцзян Лу Хао, губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, а также чиновники обоих регионов и руководители, более 300 китайских и российских предприятий.

Напомним, что в Приморье действует государственная программа "Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 годы". Реализуется программа по нескольким направлениям: развитие туристско-рекреационного комплекса на территории Приморского края, повышение качества туристских услуг (обучение представителей туристической отрасли английскому языку, повышение сервиса, международные семинары), продвижение туристского продукта Приморского края на российском и мировом туристских рынках, а также международные мероприятия, направленные на развитие туризма.

По мнению губернатора Приморья Владимира Миклушевского, развитие туристической сферы – важнейшее направление, так как служит серьёзным посылом к развитию экономики края, стимулируя и другие, важные области. "Через 10 лет туристический поток в Приморье планируется увеличить до 10 миллионов человек в год, при этом пребывание туристов на территории края должно составлять не менее трех дней", — отмечает губернатор.
"Привлечение иностранного капитала, увеличение количества совместных проектов, туристического потока и новые рабочие места для приморцев – вот конечный результат нашей работы. Так, в самом крупном российском казино Tigre de Cristal уже трудятся более тысячи наших земляков", - отметил директор департамента международного сотрудничества Алексей Старичков.
По мнению ведущего политолога Приморского края Натальи Коломейцевой, созданию благоприятного имиджа Приморского края на международной арене способствуют институты развития в регионе: "Создание на Дальнем Востоке России территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток – важная и достаточно значимая инициатива Президента РФ для развития обширных территорий, расположенных рядом с наиболее динамично развивающимся мировым регионом – Азиатско-Тихоокеанским пространством. Но для того, чтобы эти инициативы работали в полной мере, мы должны понять, что не государство будет развивать бизнес, а мы. Государство предоставило площадку, теперь слово остается за бизнесом. Бизнес привлекает инвестиции в регион и реальные результаты уже есть. Сегодня, Дальневосточных федеральный округ является единственным макрорегионом России, объем инвестиций в который не просто не упал за последние три года, а наоборот, увеличился, причем, в три раза", -подчеркнула эксперт.
"Именно на примере международной деятельности Приморского края как субъекта Российской Федерации в этом году мы увидели, что  в основе всех отношений России и ее регионов со странами Азиатско-Тихоокеанского региона лежат экономические причины, а не политические, - отмечает директор департамента интернационализации образования ДВФУ Андрей Бобыло. – То есть экономика определяет политику, а не наоборот. Следовательно, пока сотрудничество с Приморьем для Японии и Южной Кореи выгодно по экономическим причинам, политическое охлаждение отношение России с Западом не будет существенным образом сказываться на туристическом и образовательном обмене, товарообороте, инвестициях". 

Метки: иностранцы, культура

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