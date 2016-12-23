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Япония

19 декабря 2016, 18:30
В Японию поехать станет легче

В Японию поехать станет легче

Все визы будут выдаваться бесплатно, срок выдачи остаётся прежним — пять рабочих дней.

С 1 января 2017 года Япония смягчает требования по выдаче виз российским гражданам — наряду с однократными визами вводятся многократные сроком действия три года, сообщает ЕНВ.

Либеральнее станут требования японской стороны по подтверждению финансовой состоятельности въезжающего из России контингента. Сейчас туристические визы выдаются только под конкретные сроки поездки.

"Срок действия многократных деловых виз увеличивается с трёх до пяти лет. Также не нужно будет предоставлять гарантийное письмо от приглашающей стороны или японской турфирмы, если заявитель самостоятельно оплачивает поездку. Таким образом, все желающие посетить Японию россияне смогут самостоятельно организовать свою поездку и посетить нашу страну любое количество раз в течение трёх лет, но каждая поездка предполагает пребывание в стране не более тридцати дней", — пояснил глава канцелярии посольства Японии в Москве Токуро Фуруя.

Для подачи документов достаточно будет представить любой официальный документ, показывающий финансовую состоятельность гражданина России, — выписку из банка, справку о зарплате с места работы или из налоговой службы. Список обязательных документов появится на сайте посольства к концу декабря, сейчас он согласовывается в Токио.

Также будет достаточно иметь подтверждение брони от авиакомпании, а не выписанный билет. Для бизнес-поездок подтверждения от отеля не потребуется, для туристических тоже, если поездка не выходит за рамки стандартных туров по стране.

Все визы будут выдаваться бесплатно, срок выдачи остаётся прежним — пять рабочих дней.

"Насколько нам известно, российская сторона с 1 января также вводит меры по смягчению визового режима. Надеемся, что благодаря взаимным мерам туристический обмен между нашими странами увеличится, что также поспособствует дальнейшему развитию отношений", — отметил японский дипломат.

Метки: виза

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