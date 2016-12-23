Круизный туризм в Приморье набирает обороты

Владивосток, являвшийся со времени своего основания, одним из крупнейших портов России, сегодня стремится занять уникальное место в системе морского туризма. Высокие амбиции портовиков не случайны и вызваны последними изменениями в позиционировании краевой столицы в качестве лейтмотива современного этапа развития Дальнего Востока, сообщает ЕНВ.

Новый период развития Владивостока в качестве одного из экономических, портовых, технологических культурных центров России был задан федеральными властями при формировании новой инвестиционной политики на Дальнем Востоке России. В послании президента РФ Федеральному Собранию в 2014 году глава государства отметил необходимость упрощения таможенных процедур на южном побережье Дальнего Востока в целях ускоренного привлечения инвестиций для развития региона в рамках свободного порта Владивосток.

Создание особых условий ведения финансовой и коммерческой деятельности в Дальневосточном федеральном округе, а также развитие инфраструктуры в перспективе может способствовать увеличению доли туристической отрасли в общем объеме валового регионального продукта. Включение Владивостока в глобальные экономические процессы Азиатско-Тихоокеанского региона в перспективе притянут туристов не только из стран АТР, но и посетителей со всего света.

Напомним, расширение круизной программы АТР в Приморском крае является одной из задач подпрограммы №3 "Продвижение туристского продукта Приморского края на российском и международном туристских рынках" государственной программы "Развитие туризма в Приморском крае" на 2013-2020 годы.

Все необходимые предпосылки для этого существуют, отмечено губернатором Приморского края Владимиром Миклушевским как одно из приоритетных направлений развития туристской отрасли региона. Кроме того, развитие круизного туризма в Приморье является частью государственной программы "Развитие туризма в Приморском крае" на 2013-2020 годы.

Во Владивосток ежегодно прибывают до шести международных круизных лайнеров. В уходящем году круизный сезон в крае завершился приходом в конце октября трансокеанского пассажирского лайнера Pacific Venus более чем с 500 пассажирами и членами экипажа на борту.

В мае этого года во Владивосток впервые зашел четырнадцатипалубный круизный лайнер компании Costa Group Asia с двумя тысячами пассажиров. По сообщениям департамента туризма Приморского края, туристы лайнера остались очень довольны экскурсией, поэтому визиты данной компании в приморскую столицу должны стать регулярными.

Кроме того, в этом году регион впервые посетил лайнер китайского круизного оператора Chinese Taishan. С представителями судна региональными властями ведутся переговоры по включению порта Владивосток в свой маршрутный лист.

В 2017 году намечается приход во Владивосток крупнейшего судна круизной отрасли Азиатского-Тихоокеанского региона – Diamond Princess, который со времени своего спуска на воду в 2004 году прибывал в столицу Приморья восемь раз. Ранее сообщалось о том, что представители лайнера решили приостановить заходы в приморский порт во время своего путешествия по странам АТР на неопределенный срок. В 2016 году "тихоокеанского гиганта" заменило судно Sun Princess, а лайнер Diamond Princess начал совершать остановки в рамках российской программы в другом портовом городе Дальнего Востока – Корсакове (Сахалинская область).

В 2015 году представители круизной компании в интервью ЕНВ объяснили подобный шаг обыденной практикой смены маршрута с целью создания разнообразия для своих клиентов. Однако, теперь, судя по всему, с увеличением роли Владивостока в экономических и политических внутрирегиональных связях Азиатско-Тихоокеанского пространство, что подтвердила встреча лидеров России, Южной Кореи и Японии на прошедшем в начале сентября Втором Восточном экономическом форуме, меняются и приоритеты круизного рынка в АТР.

По словам директора департамента туризма Администрации Приморского края Константина Шестакова, вопрос развития круизного туризма очень важен для региона.

"Приморский край становится не только одним из самых ярких мест притяжения круизного туризма, - отмечает глава профильного департамента, – но в перспективе станет точкой начала тихоокеанских круизных маршрутов. И мы бы хотели сделать в крае форпост круизного туризма, в первую очередь для стран АТР. На линиях круизного туризма стран АТР курсирует примерно три млн. туристов. Включение этих линий в российское дальневосточное направление туризма позволит повысить не только интерес к восточной части России у туристов из АТР, но и принесет дополнительные финансовые поступления в реальный сектор экономики Приморья и в его бюджет. В этой связи разработан комплекс мер по обеспечению динамичного развития нашего направления. В эту работу входят, как повышение качества обслуживания, продвижение территории в качестве благоприятной круизной дистанции, так и модернизация объектов прибрежной инфраструктуры, осуществляемая собственниками этих объектов. Мы ведем большую работу по представлению наших проектов и возможностей на мероприятиях международного уровня, результатом стала договоренность о заходе 12 судов в 2017 году".

Кроме того, рассматривается возможность еще большего увеличения количества заходов судов в Приморье. Так, президент Морского туристического центра провинции Кангвон Республики Корея Пак Тэ Ук во время своего визита во Владивосток отмечал, что приморский порт должен стать одним из узлов круизной и паромной линий в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Главным образом, это было достигнуто благодаря участию Приморского края на трех профессиональных конгрессных площадках, посвященных теме круизного туризма, которые проходили в Южной Корее и Китае.

"Мы понимаем важность рынка КНР, и в Шанхае, на выставке Sea ITM был презентован город и порт Владивосток – как объективно интересная, а и комфортная точка круизного судозахода на российском побережье. Операторы обозначили заинтересованность в совместной работе с Приморьем и продемонстрировали достаточно четкое понимание наших возможностей и преимуществ", - поделился конъюнктурой на круизном рынке АТР глава департамента туризма Приморского края Константин Шестаков.

Помимо прочего, заход круизных лайнеров сопровождается существенными капиталовложениями в экономику края. По словам, члена ассоциации юристов России Виктора Помелова, приход лайнера влечет за собой финансовые поступления от портовых сборов, которые рассчитываются по установленным ставкам Администрации морского порта и ФГУП Росморпорт, за тоннаж заходящего судна, морской терминал зарабатывает деньги за предоставление причала.

"Заход круизных лайнеров в порт Владивостока является важным событием для нашего города, – отмечает директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев. – "И его важность состоит в возможностях вовлечения города в общую сеть международного туристического бизнеса. Основной интерес для нашего города представляют тысячи туристов, прибывающих на борту круизного лайнера с целью познакомится с нашим городом, его достопримечательностями и разумеется потратить для этого свои деньги. И это обстоятельство, безусловно, остается важным стимулом развития для малого и среднего бизнеса г. Владивостока, вовлеченного в сферу туристических услуг".