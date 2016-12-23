"Восточный Порт" займется строительством третьей очереди углепогрузочного комплекса

АО "Восточный Порт", входящее в состав крупнейшего портового угольного холдинга России ООО "Управляющая портовая компания", стало резидентом Свободного порта Владивосток с инвестиционным проектом строительства третьей очереди углепогрузочного комплекса в Находкинском городском округе, сообщает ЕНВ.

Третья очередь является продолжением существующего угольного производственного перегрузочного комплекса АО "Восточный Порт" и представляет собой полностью автоматизированный терминал перегрузки угля с железнодорожного транспорта на морской с параллельным предоставлением услуг по хранению и обработке угля.

Объем инвестиций в проект в рамках договора с Корпорацией развития Дальнего Востока составит 17,2 млрд рублей с перспективой создания 619 рабочих мест. Проектная мощность Третьей очереди углепогрузочного комплекса составит 16,5 млн тонн груза в год. Целью проекта является увеличение пропускной способности "Восточного Порта" до 39 млн. тонн в год.

"В проекте предусмотрено развитие транспортной инфраструктуры, примыкающей к порту, а именно строительство двух железнодорожных сортировочных парков общего и необщего пользования. Это позволит увеличить пропускную способность железнодорожной станции Находка – Восточная. Парк общего пользования мы впоследствии передадим на баланс государственной компании ОАО "РЖД", - отмечает управляющий директор АО "Восточный Порт" Анатолий Лазарев, - Преференции, полученные нашей компанией благодаря резидентству в Свободном порту Владивосток, позволят нам направить дополнительные средства на развитие компании, чтобы усилить позицию АО "Восточный Порт" как крупнейшего стивидора Российской Федерации на международном рынке и непременно станет отличным подспорьем в закреплении позитивного опыта сотрудничества бизнеса Дальнего Востока с партнерами из Азиатско-Тихоокеанского региона".

В рамках проекта инвестор планирует построить склады для единовременного хранения до 800 тысяч тонн угольной продукции, укомплектовать терминал специализированной техникой (стакеры, реклаймеры, судопогрузочные машины, вагоноопрокидыватели и др.) для перевалки угля от ведущих мировых производителей.

"Логистика и портовая деятельности имеют большой потенциал развития на Дальнем Востоке. Благодаря особым экономическим режимам ТОР и СПВ, инвесторы получают набор бизнес инструментов и преференций для более эффективной реализации своих проектов. Одним из важных направлений является строительство новых современных угольных терминалов, которые позволят увеличить экспорт угля из России в страны АТР. Сегодня мы подписали соглашение с компанией "Восточный Порт". Важно, и то, что создание новых портовых мощностей окажет положительное влияние на развитие бизнеса по добыче угля. В отрасли будут созданы дополнительные рабочие места, что в целом даст хороший экономический и бюджетный эффект", - говорит генеральный директор АО "Корпорация развития Дальнего Востока" Денис Тихонов