Принятие бюджета в Законодательном Собрании Приморья не обошлось без скандалов

15 декабря Депутаты Законодательного Собрания Приморского края рассмотрели проект бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. Основные споры о том, каким должен быть главный финансовый документ региона, развернулись между представителями парламентских фракций КПРФ и "Единой России", сообщает ЕНВ.

В ходе рассмотрения бюджета Приморского края на 2017 год председатель Законодательного Собрания Александр Ролик отметил его социальную ориентированность:

"Если говорить о проекте краевого бюджета на 2017 год, то бюджет сбалансированный. По доходам он составляет 84,3 млрд рублей, по расходам 90,9 млрд рублей, дефицит - 6,6 млрд рублей. Но надо отметить его социальную направленность, значительные средства - более 70 процентов, направляется на поддержку здравоохранения, образования, культуры, спорта, на ЖКХ, ремонт и восстановление дорог, предусмотрены средства для оказания помощи приморцам, пострадавшим от прошедшего по территории края тайфуна. Работа над проектом бюджета депутатов и администрации края шла напряженно и конструктивно, все профильные комитеты представили свои предложения, которые были рассмотрены и учтены, и затем на совещании с губернатором края уточнены основные параметры бюджета", - сказал Александр Ролик.

Впрочем, как показало внеочередное заседание депутатов, вопросов к статьям, не причисляемых к социальным, у парламентариев от фракции КПРФ накопилось немало. Так, депутата-коммуниста Артема Самсонова возмутил тот факт, что депутаты ЗАКСа, абсолютное большинство которых являются "единороссами", решили перейти к утверждению и голосованию за бюджет без обсуждения входящих в него статей финансирования. В частности, "коммунистов" не устроило выделение 1,2 млрд. рублей из средств краевой казны на последнюю очередь строительства гостиниц "Хаятт".

"Стоит отметить, что само по себе отнесение тех или иных расходов в категорию социальных является довольно эфемерным, - отмечает ведущий политолог Приморского края Наталья Коломейцева. – На одни и те же статьи расходов можно смотреть и с точки зрения их значимости для широкого круга населения, и с точки зрения того, в какой степени они в действительности отображают интересы этих кругов. И руководствуясь либо первым, либо вторым, определять их как социальные. На самом деле, практически все государственные расходы в различной степени можно называть социальными. Статьи по поддержке государственных и муниципальных предприятий тоже можно называть социальными: эти предприятия выполняют значимые функции в нашем обществе, обеспечивая население водой, отоплением, приводя в порядок улицы и скверы. В то же время, для простых людей социальными статьями бюджета будут те, которые предусматривают повышение зарплат, пенсий, снижение налогов - ничего из этого в краевом бюджете на 2017 год мы не видим", - подчеркнула эксперт.

Споры на заседании Законодательного Собрания завершились тем, что большинство парламентариев не согласились отдельно рассматривать каждую из статей расходов, как это предложил Артем Самсонов. По словам депутата Законодательного Собрания Дмитрия Новикова, заседание прошло на основе общепринятых демократических процедур: "Мы проголосовали по предложению депутата Самсонова. Оно было абсолютно демократично отклонено большинством голосов". В свою очередь, Артем Самсонов уже после окончания заседания заявил, что в его адрес председателем комитета по социальной политике Игорем Чемерисом была применена ненормативная лексика. Впрочем, другие краевые парламентарии не согласились с тем, что депутат от "Единой России" публично использовал бранную речь при словесной перепалке со своим оппонентом.

"На самом деле то, что мы сегодня именуем скандалом, в парламентской деятельности всего мира признается отражением демократии, - подчеркивает депутат ЗСПК, член думского комитета по регламенту Андрей Ищенко. – Скажите, кто мог запретить депутату от Коммунистической партии повышать голос, отстаивая свою точку и точку зрения своих избирателей? Да никто. И ведь действительно этого и не было сделано. Несмотря на то, что председатель краевого парламента имеет право выключить микрофон, голос депутата от нашей фракции был слышен. И по содержанию в нем ничего экстраординарного не было: да, мы против выделения более миллиарда рублей на "Хаятты", которые должны были быть построены уже давно, да, мы против выделения сотней миллионов рублей на освещение деятельности органов государственной власти субъекта в СМИ. Об этом известно, и мы, как и любая парламентская партия, всегда стараемся донести свою мысль до всех парламентариев", - подчеркнул депутат от фракции КПРФ.