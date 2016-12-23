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Общество

19 декабря 2016, 11:10
Подводникам ТОФ нет равных в состязаниях по огневой подготовке между подлодками ВМФ

Подводникам ТОФ нет равных в состязаниях по огневой подготовке между подлодками ВМФ

В течение года экипаж АПЛ Тихоокеанского флота "Томск" завоевал три кубка за победы в общефлотских конкурсах профессионального мастерства

В состязаниях по огневой подготовке между многоцелевыми подводными лодками Военно-Морского Флота России с выполнением стрельбы крылатыми ракетами по морским целям первое место занял атомный подводный крейсер Тихоокеанского флота "Томск". Также по итогам года экипаж АПЛ "Томск" награжден переходящим Кубком командующего Тихоокеанским флотом за лучшие достижения в тактической подготовке и Кубком "Союза моряков-подводников ТОФ" за высокую боевую выучку, сообщает ЕНВ.

Грамоты и кубки представители командования подводных сил ТОФ торжественно вручили командиру атомного подводного крейсера "Томск" на базе подводных сил объединения в бухте Крашенинникова на Камчатке. 

К-150 "Томск" - атомная подводная лодка проекта 949А "Антей" Тихоокеанского флота, однотипная с погибшим на Севере "Курском".

Лодка заложена 27 августа 1991 года в Северодвинске под наименованием К-150, 13 апреля 1993 года получила наименование "Томск" в связи с установлением над ПЛ шефства администрацией Томска, спущена на воду 20 июля 1996 года, вошла в состав Северного флота 17 марта 1997 года, 9 октября 1998 года после межфлотского перехода переведена в состав Тихоокеанского флота. В переходе лодки с Северного флота на Тихоокеанский участвовал представитель Русской Православной Церкви епископ Камчатский владыка Игнатий.

В ноябре 2008 года субмарина прибыла на завод "Звезда" в Большом Камне для восстановления технической готовности. 16 сентября 2013 года на лодке, стоявшей в плавучем доке завода, произошло возгорание во время сварочных работ в межкорпусном пространстве. По некоторым данным, при пожаре пострадали 15 военнослужащих.

12 июня 2014 года атомная подводная лодка проекта 949-А "Томск" была успешно спущена на воду после почти семилетнего ремонта. Передача лодки флоту была запланирована на ноябрь 2015 года. В декабре 2015 года атомный подводный крейсер "Томск" вернулся в пункт постоянного базирования на Камчатке после выполнения учебно-боевых задач в море. Одновременно экипаж "Томска" под командованием капитана 1 ранга Романа Величенко стал победителем состязаний на первенство Военно-морского флота России между многоцелевыми подводными лодками по выполнению учебно-боевых пусков крылатых ракет.

Метки: АПЛ "Томск", ТОФ

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