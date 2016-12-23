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Политика

18 декабря 2016, 17:00
В Приморье энерготариф снизится на 21%

В Приморье энерготариф снизится на 21%

Закон о снижении энерготарифов на Дальнем Востоке принят во втором и третьем чтении

Государственная Дума Российской Федерации рассмотрела во втором и третьем чтениях законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "Об электроэнергетике" (в части установления Правительством России надбавки к цене субъектов электроэнергетики в отдельных регионах Дальнего Востока, порядка использования средств, получаемых от применения такой надбавки, и обеспечения минимизации ее размера). Закон обеспечит снижение стоимости электроэнергии для промышленных потребителей на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня. По результатам рассмотрения закон принят подавляющим большинством голосов: в поддержку закона проголосовало 327 депутатов. Закон вступит в силу с 1 января 2017 года, сообщает ЕНВ со ссылкой на Минвостокразвития.

Напомним, поручение о выравнивании энерготарифов в дальневосточных регионах до среднероссийского уровня было дано Президентом России Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 2015 года. 
Как подчеркнул Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, "Дальний Восток давно ждет снижения тарифов на электроэнергию". Он отметил, что "восстанавливается экономическая справедливость, когда тарифы на электроэнергию снижаются до среднероссийского уровня". 

"Десятилетиями сохранялась ценовая дискриминация и тарифное неравенство для Дальнего Востока. Стоимость электричества на Дальнем Востоке колеблется от 3,34 до 9,2 рубля за киловатт/час, а средний тариф по России - 3,19 рубля, то есть ниже самого низкого на Дальнем Востоке. Высокие энерготарифы сдерживают развитие всего макрорегиона. Это один из основных вопросов для запуска целого ряда новых инвестиционных проектов", - сказал Александр Галушка.

В среднем по Дальнему Востоку снижение тарифа достигнет 30%. Самое большое понижение произойдет на Чукотке – 65%, в Якутии – на 50%, на Сахалине – 46 %, Магаданской области – 3 %. 

"Это те регионы, где самая дорогая электроэнергия сегодня на Дальнем Востоке", - отметил Александр Галушка.

В Приморье тариф снизится на 21%, в Камчатском крае - на 20%, в Еврейской автономии - на 17%, в Амурской области и Хабаровском крае - на 5 %. 

Изменения в Федеральный закон "Об электроэнергетике" наделяют Правительство России правом устанавливать надбавку к цене субъектов электроэнергетики в отдельных регионах Дальнего Востока, использовать средства, получаемых от применения такой надбавки и обеспечивать минимизацию ее размера. Министр уточнил, что цена на электроэнергию будет увеличена в других частях страны. Однако он подчеркнул, что рост тарифов для конечных потребителей остальной части России, в связи с выравниванием тарифов во всех регионах Дальнего Востока, по расчетам ФАС, составит всего 1,8 процента.

"Сделано это будет за два года, следовательно, по 0,9 процента ежегодно, - заявил Министр - Когда мы продвигали этот закон, безусловно, у нас были споры. Но когда звучат фразы, что страна заплатит за Дальний Восток – это несоответствие реальному положению дел. Тогда надо говорить, что до этого весь Дальний Восток платил за страну".

По словам члена Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолия Широкова, "высокие энерготарифы – это самая кричащая проблема сейчас на Дальнем Востоке".

"Когда тариф на электроэнергию для юридических лиц достигает в нашем регионе 7 рублей за киловатт, то ни о каком развитии мелкого и среднего бизнеса говорить не приходится. Даже крупный бизнес морщится в таких условиях и становится еще менее конкурентоспособным в отношении бизнес-структур Сибири и центральных районов страны, - считает сенатор. - Если сжимается бизнес, то сокращаются рабочие места, уменьшаются налоги, накапливается отрицательный мультипликативный эффект. Решение о введении на три года – с 2017 по 2019 – перекрестного субсидирования с оптовых рынков энергии Центральной России и Сибири и передача денег в помощь энергетическим компаниям на Дальнем Востоке позволит вздохнуть бизнесу, начать работать и соответственно создать новые рабочие места, новую прибавочную стоимость. Одновременно, как только начнется снижаться тариф, начнется большее подключение к сетям новых потребителей, что тоже будет влиять на снижение энергетического тарифа. Президентом была проявлена серьезная политическая воля по решению этой краеугольной проблемы Дальнего Востока".

Как прокомментировала депутат государственной Думы от Магаданской области Оксана Бондарь, "созданию новых производств и рабочих мест в Магаданской области способствует режим Особой экономической зоны и налоговые преференции, принятые как на региональном, так и на федеральном уровнях, но при этом общее количество новых производств растет очень медленно".

"В первую очередь это обусловлено особенностями инфраструктуры режима отдаленности от центральных районов страны, высокими ценами на электричество, - уточнила она. - Считаю, что политика Президента по выравниванию энерготарифов, а также запущенный Минвостокразвития механизм отбора частных инвестиционных проектов для включения в госпрограмму развития Дальнего Востока и оказания им адресной поддержки по развитию бизнеса, поспособствуют налоговые послабления для нашего северного региона".

Метки: Государственная Дума, энерготариф

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