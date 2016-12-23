Черепахи озера Ханка и другие священные животные

Поклонение животным – это религиозный ритуал, где животные являются божествами. Считается, что эти животные представляют божеств и имеют божественные свойства. Зоолатрия (поклонение животным) является очень важной частью религии древнего Египта и Индии. Эта религия основана на том, что животные обладают качествами, которыми люди не обладают вообще или в меньшей степени. ЕНВ предлагает своим читателям знакомство с несколькими максимально популярными зообожествами мира; интересно, что многие обитающие рядом с нами животные тоже имеют "божественное происхождение".

Черепаха.

Начнем рассказ о "божественных" животных с знакомой всем приморцам черепахи. Интересно, что одним из самых почитаемых нашими предками - праприморцами животных являлась, именно земноводная черепаха. Впрочем, черепах "уважали" во всей Юго-восточной и Центральной Азии.

В некоторых районах Японии, особенно на побережье, с давних пор сохранилось поклонение черепахе. Рыбаки и теперь считают черепаху (камэ) божеством (нами) моря, от которого зависит их удача. Огромные черепахи у берегов Японии — не редкость. Если они попадают в сети, рыбаков будто бы ждет удача. Черепах осторожно вытаскивают из сетей, кладут на песок и начинают поить сакэ. Затем пьяных черепах отпускают назад, в море. В тех областях Японии, где черепах употребляют в пищу, убивать их могут лишь "профессионалы", для которых это своего рода ремесло, передающееся из поколения в поколение.

Черепаха, по китайскому поверью, открыла этому народу магическое значение цифр, так называемый квадрат с числами. При сложении в определенном порядке эти цифры давали число 15. Легенда гласит, что однажды мудрец Фу Си, который жил более двух тысяч лет назад, занимался оросительными работами на Хуанхэ. И как-то вечером, когда он отдыхал, на берег выползла гигантская черная черепаха, а ее панцирь был разделен на 9 квадратиков. Так вот и появился магический квадрат. Его долго изучали мудрецы Китая и в процессе обсуждения черепашьего дара создали нумерологию и астрологию, а также именно в то время появилась и самая магическая книга древнего Китая - И Цзин, или по-другому, Книга перемен. В Китае символом Черепахи является либо гора, либо холм, потому как и того, и другого там предостаточно.

Черепаха вообще — символ материального существования: панцирь черепахи рассматривается как свод небес, возникших на плоской земле; непосредственный посредник между небом и землей, символ всего универсального. Черепаха символизирует неторопливость жизни, плавное ее течение и ассоциируется со всем тихоходным, медлительным. Культ черепахи был свойствен и традициям народов Центральной Азии, где на черепаху смотрели как на воплощение бога Вишну, хранителя миров. Считалось, что на ее спине расположена гора Мандра, вокруг которой обвивается гигантский змей Ананта, за один конец которого тянут боги (девы), за другой — демоны (асуры). В китайской традиции черепаха — символ бессмертия, что связано с удивительно длинной продолжительностью ее жизни. Внутренности черепахи служили сырьем для изготовления так называемого эликсира жизни, что нашло отражения в мифах и преданиях Китая. Черепаха еще и символ мудрости, о чем свидетельствуют многочисленные барельефы и изображения. В античной истории черепаха — священное животное богини любви Венеры и бога природы Пана. Черепахе удалось сохранить свою символику и в христианскую эпоху.

Интересно, что один из самых ценных памятников далёкой эпохи средневековья в крае нашенском – каменное изваяние черепахи в Уссурийске. Оно датируется XII веком. Такие изваяния было принято устанавливать на могилах императорской фамилии Чжурчжэньского государства, ведь черепахи олицетворяли долговечность. Первоначально рядом с этой черепахой находилась другая, но сегодня она располагается в музее города Хабаровска. Этим черепахам посвятил свои научные труды советский археолог Виталий Ларичев. В ходе своих исследований учёный установил, что черепаха исполняла роль надгробия на могиле чжурчженьского полководца Эсыку, который принадлежал к клану Ваньянь.

Кошка.

Вне всякого сомнения, кошка - самое популярное животное многих религий и верований.

К слову, в современной сверхцивилизованной и урбанизированной Японии есть храм кошек. Он построен в честь котов, спасших в 1600 году японскую армию от поражения: воины определили по сузившимся зрачкам котов, что наступает рассвет и усилили бдительность. Кроме того, в Японии есть храм потерянных кошек, храм погибших кошек и храм кошки-матери.

Но нигде и никогда кошка не почиталась так, как в Древнем Египте. Воистину, это был золотой век в истории кошки, время поклонения и обожествления. Культ поклонения кошке появился в один из самый ранних периодов древнеегипетской истории. Упоминания о божественности кошек встречаются ещё во времена второй династия древних царств. После объединения верхнего нижнего Египта под властью одного царя, сформировался весьма значительный и влиятельный культ богини – кошки Бастет (Баст), считавшейся также олицетворением солнечного и лунного света. Богиню изображали как женщину с головой кошки и она входила в "священную девятку" (девять верховных богов Египта). Уподобляемая солнечному и лунному свету царственная Баст была наделена властью открывать зарю нового дня. На обелисках и основаниях статуй богини высекались священные тексты-молитвы: "Я кошка, мать жизни. Она может даровать жизнь и силу, всё здоровье и радость сердца".

Была у египтян ещё одна богиня, имеющая непосредственное отношение к кошкам. Это львица Сохмет (или Муут), могучая, великая владычица пустыни. Грозная и беспощадная богиня войны и палящего солнца. В состоянии ярости превосходила все рати врагов. Её оружием были знойные ветры самума и стрелы, которыми она поражала сердца врагов. В одном из древних мифов о наказании непокорных людей богом Ра, Сохмет превзошла все дозволенные границы и устроила беспощадную резню людей. Испугавшись, как бы Сохмет вовсе не истребила всех людей, боги пролили на землю красное вино. Приняв его за кровь, Сохмет набросилась на него, опьянела и уснула, прекратив бойню.

Религиозным центром поклонения богине-кошке был город Бубастис, недалеко от дельты Нила. По описаниям древнегреческого историка Геродота, там находился самый прекрасный храм Египта, посвящённый Баст. А в храмовом комплексе Саккары, недалеко от ступенчатой пирамиды Джосерра, в ее честь был воздвигнуто главное святилище храма Баст. Там возвышалась огромная статуя богини, высеченная из дорогого мрамора.

В подобном обожествлении проявилось восхищение египтян чистоплотностью кошки, её заботой о котятах. Кроме того, загадочный ночной образ жизни, светящиеся во мраке глаза и невероятная способность мгновенно и бесшумно исчезать и появляться, неслышно ступая мягкими лапками. Всё это вызывало удивление, смешанное со страхом. Возможно, кошка завоевала уважение и своим свободолюбивым характером и независимостью. Она хоть и живёт рядом с человеком, но в то же время гуляет сама по себе и вхожа в иной, потусторонний мир.

Храмовые кошки жили припеваючи, питаясь самой лучшей пищей. Специально для них в прудах разводили рыбу, а приставленные рабы денно и нощно стерегли и ухаживали за хвостатыми богинями. Им служили свои жрецы, поклонялись многочисленные почитатели. Присматривать за кошкой считалось делом почётным и особо уважаемым. Жрецы Баст внимательно следили за каждым движением храмовой кошки, что бы истолковать знаки, которые таким образом подаёт через своё земное воплощение богиня. Почти в каждой семье простых египтян была дома кошка. За ней ухаживали, как за самым дорогим существом.

Чтобы кошки хорошо себя чувствовали в загробном мире, к ней в могилу клали игрушки, любимые ей при жизни, и даже мумии мышек. Кошки богачей заворачивались в тканное льняное полотно с узорами и священными текстами, на голову накладывалась золотая маска. Мумия помещалась в деревянный или известняковый саркофаг, иногда украшенный золотом. Даже котят хоронили в маленьких бронзовых ящичках. В результате археологических раскопок, проводившихся недалеко от Бубастиса в 1980 году, было обнаружено кладбище, своеобразный кошачий Город Мертвых, на котором покоились сотни тысяч кошек. Большинство из них были погребены в богато украшенные саркофагах. Всего археологами было обнаружено около трёхсот тысяч мумий кошек, относящихся к правлению второй – четвёртой династии (третье тысячелетию до н. э). Закон был также на стороне этого священного животного. За убийство кошки, даже непредумышленное, грозило суровое наказание вплоть до смертной казни.

Распространению кошек за пределы страны препятствовали сами египтяне. Вывозить кошку из Древнего Египта строжайше запрещалось. Это означало похитить собственность фараона и было тягчайшим преступлением.

Кстати, православные предания России вещают, что это именно кошка спасла от гибели Ноев ковчег. Якобы это именно кошка (а не кот!) поймала и прикончила на борту спасательного судна ноя мышь, в которую вселился дьявол, одержимый мечтой прогрызть дно ковчега и утопить всех его обитателей.

Свинья.

В Древнем Египте свиней считали священными и часто приносили их в жертву во имя Бога. Греки также практиковали ритуал принесения в жертву свиней для их богини Деметры. Богиня представляла ​​урожай, плодородие, чистоту и молодость, а также сохранение браков. В Китае свинья считается одним из двенадцати благоприятных животных. Кельты также поклонялись богу "свиней"под именем Moccus, после церемониальной молитвы происходило ритуальное приготовление свинины.

Змея.

В штате Карнатака, Индия до сих пор поклоняются змее. Поклонение змеям присутствует в нескольких старых культурах и традициях. Особенно в индуистской культуре: Бог Шива носит "очковых змей" на шее в качестве украшения. Кобра является самой священной из всех змей в Индии. Существует специальный фестиваль змей, который называется Нагапанчами, где все поклоняются змеям и их божествам.

Тигр.

По данным китайских мифов тигры находятся в списке 12 зодиакальных животных. Китайская живопись и боевое искусство считают тигра символом земли. Для культуры восточной Азии тигр является символом бесстрашия и гнева. В Китае есть пригород Куньмин, который является главным местом для поклонения тигру. Здесь поклонение тигру является туристической достопримечательностью. В индуизме тигр связан с индуистским богом Шивой и Дурги. В Непале отмечается праздник тигра под называнием Баг Джатра. Во многих частях Вьетнама, почти в каждой деревне есть храм тигра. Часто можно увидеть изображение тигра на входе в храмы и дворцы. Считается, что они уберегают эти места от злых духов.

По китайской мифологии тигр является олицетворением воинской доблести. Его изображение используется в борьбе с демонами и злыми духами. Дух этого животного настолько свиреп и силен, что лучшей защиты от зла не найти.

Белый Тигр является хранителем Запада (по компасной школе фен-шуй) или справа от входной двери. Белый цвет Тигра объясняется тем, что западная сторона света в Китае - это символ потустороннего мира или страны мертвых, а в этой стране, как известно, белый цвет - это цвет траура.

Остается добавить, что тигр является символом Владивостока и Приморья, не счесть в крае нашенском "тигриных" гор, сопок, ручьев и бухточек. А во Владивостоке – его скульптурных и живописных изображений самого разного формата.

Кстати, в Таиланде находится известнейший в мире храм тигров. Основанный в 1994 году как приют для спасенных от браконьеров тигрят, сегодня храм дает кров, еду и заботу уже более чем сотне животных всех возрастов. Монахи храма ухаживают за животными, выгуливают старших животных на поводке, молодняк же (тигрицы здесь плодоносят великолепно!) свободно бегает по всей территории храма. Туристы тоже свободно перемещаются по территории, правда, перед входом в него они подписывают документ. В котором оговаривается, что служители тигриного культа не несут ответственности за безопасность гостя.

Правда, туристам запрещается надевать яркую одежду, темные очки, любые головные уборы, пользоваться перед посещением храма парфюмом и принимать алкоголь. Запрещено также гладить "кисок" и поворачиваться к ним спиной.

Следует добавить, что азиатский тигр существенно мельче уссурийского тигра. Поэтому питаются питомцы храма (вдоволь, исключительно до отвала!) в таиландской провинции Канчанабури только вареной курятиной и "вискасом".

Интересно вот что: за 22 года небольшенький такой храм в не самой развитой стране за счет спонсоров и обилечивания посетителей вырастил и содержит более ста хичников! А у нас в Приморье за те же годы еле-еле остановили вымирание местной популяции тигров, которых лет пять тому назад было типа 520, а нынче чуть ли не 450 "хвостов".

Буйволы и коровы.

В индуизме крупный рогатый скот считают святым, да и древнеегипетская и греческая культуры считали этих животных благоприятными для человека.

В южной Индии выполняется ритуал Тода, когда в год быка в жертву приносят теленка, а потом его едят взрослые мужчины. В Египте быки празднуют день рождения каждый год и их мумифицируют после смерти и хоронят в могиле. В Индии коров уважают больше всего среди всех других животных. Корова является символом достатка, а питье коровьей мочи приносит удачу и процветание.

Владивосток не поклоняется быкам и коровам, однако центр города с давних пор украшает бычья голова.

Здание с головой быка в районе железнодорожного вокзала (Трудовой переулок, 20) строилось в 1908 году как склад мясной продукции для русско-американской компании Union. Бычья голова, красующаяся в центре верхней части здания — символ мяса.

Слон.

В Таиланде люди считают, что белый слон содержит душу мертвого человека. В Индии, Бог Ганеша имеет голову слона. Во время фестиваля под названием Alunam, незамужние женщины посвящают свои танцы и песни слону. В некоторых культурах статуэтки слонов используются для отображения важности. Культура Северного Борнео рассматривает слонов как символ чести. Слон занимает особое место в индуистской культуре и традициях. Есть храмы в южной Индии, которые специально готовят слонов, которым позже поклоняются. Это потрясающее зрелище для туристов.

Обезьяна.

По данным китайского зодиакального календаря обезьяна находится на девятом месте в цикле благоприятных животных, который состоит из 12 животных. Буддийская религия считает, что обезьяна является воплощением Будды. Но некоторые также считают, что они нечестные и некрасивые. Китайская буддийская религия использует метафору "разум обезьяны", которая означает нарушенное, нетерпеливое состояние человеческого разума. В некоторых культурах обезьяны также рассматриваются как бессмысленные создания символизирующие жадность.

Волк.

Волк занимает значительные позиции в фундаментальных мифологиях Евразии и Северной Америки. Во многих культурах, волки ассоциируются с воинами, военачальниками и главными в племени. Шаманы тюркского народа считают себя, потомками волков. Но, для многих народов мира волк это символ злобы, агрессивности и кровожадности, а для китайцев еще и символ разврата. Часто под шкурой волков скрываются подлые и хитрые люди.

Собака.

В Непале и части Индии собаки несут религиозное значение. Собакам поклоняются на протяжении пятидневного фестиваля, известного как фестиваль Toyhar. В индуизме, собака является посланником бога смерти. Считается также, что они охранники дверей Неба. В Непале 14-й день в ноябре отмечается как Kukurtoyhar, что означает день собаки. В этот день собакам поклоняются, украшают их гирляндами.

Интересно и то, что многие мифы многих народов считают собаку грязным и нечистым животным из-за привычки жрать что ни попадя, гадить где придется и манеры выть на луну.

В исламе, кстати, считается: если в доме есть собака, туда никогда не придут ангелы и другие гурии-пэри.

А у христиан Европы в ходу такая легенда: когда бог сотворил человека, он отошел от неодушевленного еще Адама по своим делам, а охранять человека поставил собаку. В это время к ней подкрался – дьявол, и стал предлагать собаке одеться в новую волосатую и шибко мохнатую для тепла шубейку. Пока пра-Жучка примеряла обновку и смотрелась в зеркало, дьявол нагадил на Адама по большому и по маленькому, а потом еще и плюнул ему в харю.

Богу ничего не оставалось делать, как вывернуть обгаженного мужичка "мехом наружу"; с тех пор христианство уверено, что у всех людей поганое нутро. А собачка стала проклятым богом зверьком.

Коза.

Во многих культурах коза, как и корова, символизирует плодовитость и материнскую заботу. Образ козы Амалфеи, вскормившей младенца Зевса своим молоком, ассоциируется не только с материнской заботливостью, но и с изобилием, поскольку именно ее чудесный рог, согласно одному из вариантов мифа, является легендарным Рогом Изобилия. По китайской зодиакальной системе, люди, родившиеся под знаком козы, считаются стеснительными, часто одинокими, творческими, а также интровертами.

Лошадь.

Поклонение лошади в основном практикуется турецкими и индоевропейскими людьми. Они также считают, что Посейдон, бог воды, ранее являлся в образе лошади. Лошадь и мул,также святые для римского народа. В индуизме и буддизме, лошадей возглавлял бог по имени Хайагрива. На коне передвигаются боги и герои.Во все века лошади ценились очень высоко, особенно боевые кони, верные товарищи воинов и властных вождей. Заслуги преданных животных не оставались без награды: Александр Македонский основал в честь своего павшего в бою любимца город Букефалию.

Крыса.

В индийском селении Дешнок вот уже более 600 лет функционирует единственный в своем роде храм Карни Мата, в котором поклоняются крысам. Более 20 тысяч крыс живут в строениях храма и совершенно не боятся людей, приносящих им лакомства. За крысами ухаживают более 500 семей, живущих при храме; все они носят фамилию Депават, что означает потомки Депа, т.е. крысы.

В храме ходят босиком, великим благом считается интерес крысы к посетителю, выражающийся в лазании зверюшек по телу туриста. Причем не дай бог сбросить с себя животное, за смерть грызуна положено дарить храму золотую статуэтку крысы весом с погибшую особь.

Прихожанам, кстати, в кайф доедать за крысами сладости и допивать молоко, ведь надкушенное и попробованное священными животными считается манной небесной! Поразительно, но при явной антисанитарии в храме никто и никогда не подцепил никакой заразы. Более того, эпидемии чумы всегда обходили храм стороной. А вот крысы мрут здесь как мухи – причем от явного обжорства и переедания сладостями.

Крокодил.

Считался божеством у древних египтян; мол, именно крокодилы приносили в реку Нил ее разлив и половодье. Сегодня храмы крокодилов есть во многих азиатских странах, например, в Бангладеш недавно умер от ожирения крокодил, проживший в храме Хан Джахан Али более ста лет.