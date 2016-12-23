Единственный китайский авианосец впервые применил авиацию

В середине декабря 2016 года авианосец ВМС Народно-освободительной армии Китая "Ляонин" впервые в своей истории принял участие в масштабных учениях с боевыми ракетными стрельбами, сообщает ЕНВ со ссылкой на Reuters.

Учения китайского флота прошли в Бохайском заливе, в северо-западной части Желтого моря. Группа боевых кораблей, включавшая в себя авианосец, приняла участие в тренировках по противовоздушной и противоракетной обороне.

Стрельбы велись зенитными ракетами. Также применялась авиация, в том числе базирующиеся на авианосце истребители J-15, наносившие удары по учебным целям.

Всего в маневрах было задействововано 10 кораблей и 10 самолетов. "Это первые учения, в которых авиагруппа авианосца реально применяла бортовое вооружение", - сообщило китайское государственное телевидение.

Напомним, что единственный на данный момент авианесущий крейсер "Ляонин" поступил на вооружение китайских ВМС в 2012 году.

"Ляонин" (до 19 июня 1990 года — "Рига", до 25 сентября 2012 года — "Варяг"; также известен под бортовым номером 16 и ранее — под неофициальным именем "Ши Лан") — первый и единственный авианосец НОАК, был заложен в 1985 году на верфи в Николаеве для ВМФ СССР как второй авианосец проекта 1143.6. После распада СССР в 1992 году корабль достался Украине и его постройка была прекращена в 1998 году. Куплен Китаем за 25 миллионов долларов официально с целью организации плавучего центра развлечений. Отбуксирован в Китай и достроен как авианосец. 25 сентября 2012 вошёл в состав ВМФ НОАК.

Конструкция корабля близка к однотипному "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", большинство отличий заключаются в системах боевого и радиоэлектронного вооружения. По имеющимся данным, пусковые установки противокорабельных ракет П-700 "Гранит" в носовой части авианосца были демонтированы, а палубные шахты для них — заделаны, чтобы освободить больше места для размещения запасных частей для самолётов и вертолётов корабельной авиагруппы.

Вместо 8-ми зенитных ракетно-артиллерийских комплексов "Каштан", достроенный в Китайской Народной Республике авианосец несёт три 11-ствольных 30-мм зенитных артиллерийских комплекса. Зенитно-ракетное вооружение состоит из 3-х 18-зарядных пусковых установок зенитных управляемых ракет FL-3000N ближнего радиуса действия, оснащённых инфракрасными головками самонаведения и имеющих дальность стрельбы до 6 километров.

В целом, ракетно-артиллерийское вооружение "Ляонина" является очень сильно ослабленным по сравнению с первоначальным советским проектом и теперь ориентировано исключительно на ближнюю противовоздушную оборону авианосца, но и в этом качестве весьма и весьма существенно уступает базовому проекту. Возможно, за счёт этого конструктивного решения китайцами был увеличен запас авиационных горюче-смазочных материалов и/или авиационных боеприпасов на корабле.