Россия - Япония: Существенных подвижек по территориальному вопросу не произошло

Президент Российской Федерации Владимир Путин и Премьер-министр Японии С.Абэ в ходе переговоров 15–16 декабря 2016 года в городах Токио и Нагато достигли взаимопонимания относительно того, что важным шагом на пути к заключению мирного договора может стать начало консультаций о совместной хозяйственной деятельности России и Японии на южных Курильских островах. Такое взаимодействие будет способствовать развитию всего комплекса связей между двумя странами и созданию атмосферы доверия и сотрудничества, выводу отношений на качественно новый уровень, сообщает ЕНВ.

Гора меморандумов.

В ходе визита Президента России Владимира Путина в Японию были подписаны 68 документов, из которых 56 пришлось на договоренности между компаниями и организациями. Большая часть из этих документов — меморандумы о взаимопонимании. 23 документа напрямую касаются экономического сотрудничества на Дальнем Востоке.

Корпорация развития Дальнего Востока и "Иида Груп Холдингз" (Iida Group Holdings) подписали основные условия реализации проекта в сфере деревообработки и строительства жилья. В соответствии с документом японская сторона планирует реализовать в Приморском крае проект по строительству деревообрабатывающего завода с общим объемом инвестиций 20 млн долларов США. При этом глубина переработки древесины составит 54% от объема заготовки. Древесные отходы компания планирует пустить на производство топливных гранул (пеллет).

Подписан меморандум о сотрудничестве между Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) и Японской организацией по развитию внешней торговли (Джетро). Стороны договорились о содействии японским компаниям малого и среднего бизнеса в реализации инвестпроектов на Дальнем Востоке и взаимном продвижении товаров на рынке двух стран.

АПИ и Администрация Приморского края заключили меморандум "Джей Джи Си Корпорейшн" (JGC Corporation) и Обществом социально-медицинской помощи Хокуто. Речь идет об инвестиционном сотрудничестве с японскими компаниям на российском Дальнем Востоке, направленном на внедрение передовых медицинских технологий. В частности, планируется построить амбулаторный реабилитационно-восстановительный центр в Свободном порту Владивосток.

Прошло подписание основных условий создания совместного предприятия между АПИ и Японским банком для международного сотрудничества (JBIC) в целях стимулирования и расширения инвестиционной деятельности японских компаний в рамках проектов, осуществляемых на территории опережающего развития и на территории Свободного порта Владивосток.

АПИ заключило еще два документа: меморандум о намерениях с компанией "Марубэни Корпорейшн" в сфере реализации энергетических проектов на Дальнем Востоке, соглашение о сотрудничестве с "Маекава Ко. Лтд." и "Марубени Корпорейшн" по расширению производственных мощностей "Михайловского бройлера" по производству и переработке мяса птицы и организации экспорта продукции в страны АТР.

Остальные соглашения и меморандумы заключены между японскими и российскими инвесторами, а также между японский стороной с дальневосточными регионами по реализации совместных проектов.

Итог встречи.

Как пишет РБК, оба лидера много говорили, что совместная хозяйственная деятельность поможет в будущем решить территориальную проблему, от конкретных уточняющих вопросов на эту тему они старательно уходили. Действительно, совместная ловля минтая или гребешка никак не связана с суверенитетом над островами, территориальным размежеванием или возможным размещением на Шикотане и Хабомаи американских военных баз — всеми теми проблемами, которые блокируют решение курильского вопроса. Тем не менее соглашение, если его удастся достичь, смогут положить себе в копилку и Абэ, и Путин.

Для Абэ работа японских компаний на Южных Курилах без формальных уступок по вопросам суверенитета — уже небольшая победа. В последних соцопросах видно, что все больше японцев смещаются в сторону формулы, согласно которой Токио может получить сначала два острова и пока не требовать больше. Сейчас же правительство может объяснять, что японцы уже получают экономические выгоды от Курил, могут ездить туда без виз (в рамках сотрудничества по туризму), а потому спешить с вопросом формального суверенитета над четырьмя островами не стоит — выгоды и так налицо. Для элиты же месседж может заключаться в том, что экономическое сотрудничество позволит хоть немного закрепиться на островах, а заодно помочь России вырваться из объятий Китая — вкупе со всеми остальными соглашениями. Владимир Путин же тоже ничем не рискует — суверенитет у России, японские инвесторы создадут дополнительные рабочие места (даже если не принесут новые налоги), да и китайские товарищи взбодрятся, увидев, что позиция главного партнера России на Дальнем Востоке уходит к японцам.

