"Иида Групп Холдингс" инвестирует в лесопромышленность Приморья

Японский инвестор "Иида Групп Холдингс" увеличит планируемый объем инвестиций в проект в сфере деревопереработки и степень переработки заготавливаемой древесины в Приморском крае. Таков один из результатов вчерашних переговоров лидеров двух стран, Президента России Владимира Путина и Премьер-министра Синдзо Абэ в Нагато, сообщает ЕНВ со ссылкой на Минвостокразвития.

В этом году японская корпорация Iida Group приобрела 25% акций крупнейшей компании ПАО "Приморсклеспром". Японские партнеры намерены участвовать в программе развития малоэтажного жилищного строительства в Приморском крае. В частности, организовать производство деревянных домов и строительство деревообрабатывающего завода.

Лесоперерабатывающая отрасль – один из наиболее успешных примеров сотрудничества Приморья и Японии, сообщили в департаменте международного сотрудничества края. На территории Приморского края работает крупнейшая универсальная торгово-инвестиционная компания Японии "Сумитомо Корпорэйшн", партнером которой является ОАО "Тернейлес". В Приморье успешно функционируют четыре завода по переработке древесины, продукция экспортируется в Японию и страны АТР.

"В 2015 году из Приморья в Страну восходящего солнца экспортировано лесоматериалов на сумму более 52 миллионов долларов США. Объем поставок за первое полугодие этого года превысил 34 миллиона долларов", – отметили в ведомстве.

Приморский край – один из ближайших к Стране восходящего солнца российских регионов, давно и успешно сотрудничает с ней. Губернатор Приморья подчеркнул, Япония занимает первое место среди внешнеторговых партнеров края по объему накопленных инвестиций, и с каждым годом сотрудничество только крепнет.

"Сегодня в Приморье работает 31 предприятие с японскими инвестициями, наиболее активно сотрудничаем в сферах машиностроения и лесопереработки. Я недавно вернулся из рабочей поездки в Японию, по итогам которой были заключены важные соглашения о строительстве завода по вторичной переработке отходов, выпуске электромобилей на базе японских автомобилей, запуске завода по утилизации старых автомобилей и так далее. Также в Японию будет поставляться экологически чистая приморская продукция", – заявил Владимир Миклушевский.