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Общество

16 декабря 2016, 18:00
Жители Приморья обвиняются в легализации незаконно добытого имущества на 91 млн рублей

Жители Приморья обвиняются в легализации незаконно добытого имущества на 91 млн рублей

В настоящее время уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу

Прокуратурой города Владивостока утверждено обвинительное заключение в отношении трех местных жителей, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализацию незаконно добытого имущества (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Четвертая обвиняемая по делу - супруга одного из фигурантов, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного  ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализация имущества, приобретенного другими лицами преступным путем), сообщает ЕНВ со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

По версии следствия, преступления совершены в период с апреля 2014 года по январь 2015 года. Гр-н Л. с целью хищения имущества, принадлежащего ОАО "Приморсантехмонтаж" (далее - ОАО "ПСТМ"), создал преступную группу, в которую вовлек своего знакомого, занимавшегося куплей-продажей земельных участков (уголовное дело в отношении него уже рассматривается в суде), и еще двух лиц.

В соответствии с разработанным планом, еще один соучастник - генеральный директор ОАО "ПСТМ" (уголовное дело в отношении которого выделено в связи с его розыском), совместно с другими членами орггруппы оформили документы, с помощью которых в дальнейшем незаконно вывели из собственности указанного общества недвижимое имущество, расположенное по ул. Борисенко, 33 в г. Владивостоке и представляющее из себя два земельных участка общей площадью 8 634 кв.м. и 4 нежилых здания.

Согласно выводам оценочной экспертизы стоимость похищенного имущественного комплекса составляет порядка 91 млн рублей.

С целью легализации имущества, добытого преступным путем, для придания правомерного вида владения, пользования и распоряжения им, гр-н Л. вовлек в организованную группу свою супругу, на которую оформил в соответствующих регистрационных органах нежилые здания и земельные участки.

В настоящее время уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.

Одновременно в Арбитражном суде Приморского края представителями ОАО "Приморсантехмонтаж" оспариваются сделки по отчуждению указанного имущества. 

Следует отметить, что гр-н Л. также обвиняется в создании организованной преступной группы с целью незаконного приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками на территории Российской Федерации, в особо крупном размере на сумму превышающую 18 млн рублей.

Данное уголовное дело в настоящее время слушается в Ленинском районном суде г. Владивостока. 

Метки: мошенничество, Приморсантехмонтаж

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