В крупнейшем энергетическом предприятии Приморья разгорелся профсоюзный конфликт

Намедни все сотрудники краевого предприятия "Примтеплоэнерго" получили задолженность по зарплате, а у КГУП теперь нет долгов перед персоналом. Это произошло после того, как на предприятии и его подразделениях во многих районах края разгорелся конфликт сотрудников и руководства КГУП, сообщает ЕНВ.

В конфликте кроме всего прочего оказались задействованы краевая федерация профсоюзов, представители профкома предприятия и некоего нового профсоюза, созданного в недрах предприятия еще два месяца назад.

А как стало известно, ПАО "ДЭК" готовится к расторжению договора энергоснабжения с должником, грубо нарушающим договорные условия. На сегодняшний день Государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго" является крупнейшим должником, его задолженность за поставленные ресурсы составляет более 442,5 миллионов рублей. Такой размер обязательств конечного потребителя не позволит ПАО "ДЭК" своевременно рассчитаться с генераторами электроэнергии, что приведет к дестабилизации всего энергорынка.

"Обращает на себя внимание тот факт, что на предприятии сложилась напряженная социальная ситуация и связана она, прежде всего, с задержкой заработной платы, прошедшими сокращениями персонала, с крупными долгами в адрес поставщиков, - комментирует позицию энергетиков заместитель генерального директора ПАО "ДЭК" по сбыту Сергей Хитун. - Нестабильная обстановка, вызванная управленческими решениями менеджмента "Примтеплоэнерго" и ограничительные санкции в отношении объектов предприятия могут негативно сказаться на прохождении отопительного сезона на большей территории Приморского края".

Напомним, что несколько дней назад в СМИ края даже разместили письмо сотрудников "Примтеплоэнерго" на имя губернатора Приморья, где прямо говорится о недоверии коллектива нынешнему директору. А профсоюзы обнародовали данные о задержках зарплаты: в Артёмовском, Партизанском и Лесозаводском филиалах зарплату сотрудников ПТЭ задержали на 12 дней, в Михайловском – на 9, в Дальнегорском – на 8 дней. В Находкинском филиале и тепловом районе "Фокинский" работникам в ноябре выплатили всего четверть от положенного. Такие задержки, по словам профсоюзных деятелей, стали систематическими.

Ликвидацию зарплатных долгов в краевой федерации профсоюзов расценили как шаг навстречу требованиям коллектива.

Вместе с тем коллективы более чем 20 филиалов "Примтеплоэнерго" в своем декабрьском обращении к губернатору Владимиру Миклушевскому прямо потребовали от него смены руководства краевого предприятия на основании утраты доверия. Работники крупнейшей теплоснабжающей компании региона уверены, что действия руководителя ПТЭ Алёны Григорьевой носят разрушительный характер:

"За два года работы Григорьевой усилилась социальная напряжённость в коллективе, связанная не столько с централизацией управления, абсурдными решениями, сколько с постоянными оптимизациями, систематической задолженностью по зарплате, гонением на профсоюз. То, что происходит на предприятии при непосредственном участии Григорьевой, носит разрушительный характер", — убеждены сотрудники ПТЭ всего Приморья.

По словам сотрудников КГУП "Примтеплоэнерго", в течение двух лет Алёна Григорьевна громко декларировала растиражированные некими краевыми СМИ намерения о финансовом оздоровлении, развитии и модернизации предприятия, однако за это время обстановка лишь ухудшилась: долги перед поставщиками топлива выросли, производственная база ветшает, сотрудники КГУП регулярно сидят без зарплаты.

"Гендиректор считает нарушения несерьёзными, объясняет, что денег нет, зарплаты в срок не ждите, отапливать край и дальше будем в таком режиме. Если профсоюзу такой ответ не нравится, тогда отправляйтесь к губернатору, главам городов и районов и выбивайте с них эти долги", — приводят в письме главе края слова Григорьевой работники "Примтеплоэнерго".

Ещё одно открытое письмо в адрес Владимира Миклушевского написал коллектив ООО "Тепловые сети Находка". Работники системы тепловой энергетики призывают губернатора прислушаться к мнению находчан:

"За два года, что у руля краевого предприятия находится "омский варяг", взаимоотношения частных теплогенерирующих компаний с КГУП ухудшились до уровня "холодной войны", — считают сотрудники ООО"Тепловые сети Находка". — Систематические неоплаты поставленной энергии, травля энергетиков в СМИ, постоянные проверки, инициированные руководством "Примтеплоэнерго" ведут, без преуменьшения, к разбалансировке всей системы ЖКХ в Находкинском городском округе".

При этом, по мнению экспертов ЕНВ, за последние годы ПТЭ скатилось в "болото", из которого созданное краевыми властями предприятие в свое время успешно вытащило энергетику края.

Напомним, что в конце 90-ых годов отопление края в зимний период происходило силами муниципальных властей. Тогда маломощные районные власти и мунбюджеты в большинстве своем едва справлялись с отопительным сезоном на своих территориях, чаще всего обогревая города и села буквально с колес, закупая уголь и мазут иногда в долг, а то и под грабительские проценты. Собранное же в начале 2000-ых по инициативе первого вице-губернатора Костенко в единый кулак ПТЭ успешно аккумулировало для безаварийного прохождения зимы как немалые, но раскиданные по весям края силы энергетиков, так и значительные бюджетные средства, заодно оттерев от денежной кормушки армаду перекупщиков и поставщиков топлива на территории Приморья.

Однако теперь ситуация с "недогревом" жилфонда Приморья вновь становится явью, о чем вот уже несколько недель едва начавшейся зимы вовсю пишут наши коллеги из районных СМИ.

Вот, например, сообщение газеты "Вестник Приграничья": "В квартире в пятиэтажке на ул. Гагарина, 14, всего 16 градусов тепла. И таких примеров в текущий отопительный период набирается немало. С нареканиями на едва теплые батареи обращаются жильцы домов на улицах Советская, 18а, Рабочая, 7, Ленина, 85, Пионерская, 5, Дубовика, 53. Список проблемных адресов можно продолжить".

Почему поселковые котельные не додают тепла в жилые помещения? Выдерживаются ли температурные параметры теплоносителя? Есть ли запас топлива в котельных, и как сами теплоэнергетики оценивают ситуацию с прохождением отопительного периода в Пограничном районе? Об этом шел разговор на рабочем совещании у главы администрации района еще 29 ноября. Как отметил сам глава Н. Тодоров, главным поводом для его созыва стали многочисленные жалобы жителей поселка на низкую температуру в квартирах. Недовольные отоплением жильцы обращались в разные инстанции, добиваясь реагирования на возникшие в их домах проблемы.

В работе совещания приняли участие руководитель Михайловского филиала КГУП "Примтеплоэнерго" Сергей Попов, директор Пограничного теплового района П. Кушнерик, представители управляющих домами организаций. От этих коммунальных структур также зависит комфортная погода в домах при условии добросовестного выполнения ими своих обязанностей.

На момент проведения совещания в котельной № 2 работал один котел, второй был заглушен. Причины его остановки не были озвучены. А на претензии в адрес теплоэнергетиков на низкую температуру в квартирах Сергей Попов высказался сдержанно: мол, поселок не замерзает, и нет причин нагнетать обстановку. Люди просто сгущают краски, выражая недовольство комнатными температурами. И поделился данными мониторингов, которые специалисты Пограничного теплового района провели и регулярно проводят по адресам поступивших претензий. По словам Сергея Попова, из 19 жалоб подтвердились три, где в жилых помещениях была выявлена температура ниже нормы, т. е. ниже 18 градусов.

Действительно, постановлением Правительства РФ № 354 для жилых помещений установлена температурная норма от 18 градусов и выше. Для детских учреждений – от 20 градусов и выше. Думается, однако, что невозможно называть комфортной 18-градусную температуру в жилье, где есть маленькие дети и пожилые люди. Явно не комфортна она и для остальных обитателей, но людям в проблемных домах приходится довольствоваться такой нормой.

Участники совещания со стороны районной администрации признали неудовлетворительным текущее прохождение отопительного сезона в районе и приняли решение создать комиссию для проверки котельных по соблюдению температурных графиков на теплоносителях. Главой администрации района Н. Тодоровым подписано распоряжение о создании комиссии. В ее состав вошли должностные лица и специалисты администрации района и Пограничного поселения. Проверки будут осуществляться по графику. Работать комиссия начала с 5 декабря.

Предпринятые на первом рабочем заседании меры по улучшению качества теплоснабжения дали свои результаты. Правда, в домах от этого не потеплело, но явно забрезжила надежда, что это в скором времени произойдет.

6 декабря в администрации района состоялось еще одно рабочее совещание с повесткой дня о прохождении отопительного периода. В нем приняли участие заместитель директора департамента по тарифам и ЖКХ Приморской краевой администрации В. Бабич. Докладывая обстановку по наличию мазута, директор филиала "Михайловский" С. Попов признал, что ситуация в общем по филиалу сложная, запасы составляют порядка 13 дней, по Пограничному району – в пределах 9 дней. Такая обстановка, по его мнению, продлится примерно до 20 декабря. До этого времени ожидаются отгрузки и поставки мазута из Комсомольска-на-Амуре, из Сибири. Отметил, что с учетом поставок обстановку с резервом мазута удастся стабилизировать, создать устойчивый запас порядка 20 дней и более.

"В настоящее время мы не можем себе позволить пережигать топливо и поднимать температуру выше норматива. Хочется, чтобы население с пониманием отнеслось к сложившейся ситуации, проявило терпение", – уточнил он текущую обстановку.