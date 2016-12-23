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Новости компаний

16 декабря 2016, 15:00
"Рождественский караван Coca-Cola" возглавит парад Дедов Морозов во Владивостоке

"Рождественский караван Coca-Cola" возглавит парад Дедов Морозов во Владивостоке

Впервые Санта-Клаус компании Coca-Cola Россия и фирменные красные грузовики возглавят масштабный парад Дедов Морозов во Владивостоке 24 декабря

В 2016 году впервые сказочные красные грузовики "Рождественского каравана" с Санта-Клаусом компании на борту возглавят грандиозный парад Дедов Морозов во Владивостоке, который состоится 24 декабря и прошествует от Дворца детского творчества (Океанский проспект, 43) до центральной площади по Океанскому проспекту. Это событие ознаменует начало всех новогодних мероприятий в Приморье, сообщает ЕНВ.

Затем волонтеры Coca-Cola Россия отправятся в кампус самого популярного в регионе вуза – Дальневосточного федерального университета. Санта-Клаус с помощью сотрудников компании проведет интересные конкурсы и игры, загадает студентам загадки и поводит хороводы.

В этом году большое путешествие "Рождественского каравана Coca-Cola" по стране продлится до 13 января 2017 года. В пути красные грузовики сделают более 150 остановок в социальных учреждениях и на городских ёлках в 65 городах России – от Санкт-Петербурга до Владивостока.

"Рождественский караван" - это ежегодная кульминация масштабной социальной программы Coca-Cola Россия и одна из самых известных долгосрочных кампаний в области корпоративной социальной ответственности. Это проект, призванный подарить немного волшебства, заботы и теплоты тем, кто в них нуждается. Это добрая история о том, как волонтеры, путешествующие на красных грузовиках, привозят праздник на социальные ёлки, проводят мастер-классы и профориентационные занятия для воспитанников школ-интернатов, приезжают на благотворительные мероприятия партнерских организаций и фондов. Программа волонтерских выездов разработана совместно с партнерскими некоммерческими организациями, сотрудничество с которыми носит долгосрочный и системный характер.

"Ежегодное путешествие волонтеров Coca-Cola Россия с нетерпением ждут все: и те, для кого мы устраиваем праздники, и сотрудники, которые могут поделиться своим теплом с теми, кто больше всего в этом нуждается. Мы очень рады, что в этом году нашему "Рождественскому каравану" выпала честь открыть парад Дедов Морозов. Колонна фирменных красных грузовиков будет первой техникой, участвующей в таком параде. Возможно, в будущем это станет доброй традицией, которая поможет нам привнести в жизнь горожан частичку сказки", - отмечает региональный руководитель направления внешних и внутренних коммуникаций Coca-Cola HBC Россия Урал, Сибирь и Дальний Восток Марина Мокина.

Метки: Coca-Cola, Рождественский караван

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