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В мире

16 декабря 2016, 14:10
Участники "Индра Нэви-2016" согласовали порядок проведения практических действий сил в море

Участники "Индра Нэви-2016" согласовали порядок проведения практических действий сил в море

БПК "Адмирал Трибуц" и БМТ "Борис Бутома" ТОФ примут участие в международных российско-индийских военно-морских учениях

Сегодня на территории военно-морской базы ВМС Индии (порт Вишакхапатнам) штабы руководства российско-индийских сил, принимающих участие в совместном военно-морском учении "Индра Нэви-2016", согласовали порядок проведения этапов и эпизодов практических действий сил в море, организации связи и взаимодействия досмотровых групп, соблюдения мер безопасности и условий практических артиллерийских стрельб, сообщает ЕНВ со ссылкой на ВВО.

Руководитель учения от российской стороны заместитель командующего Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) контр-адмирал Эдуард Михайлов и начальник управления боевой подготовки ТОФ капитан 1 ранга Олег Королёв обсудили с представителями командования Восточным флотом ВМС Индии порядок организации взаимодействия в ходе совместного выполнения задач в море.

Командиры кораблей ТОФ Военно-Морского Флота России и ВМС Индии, задействованных в учении, провели летучку с розыгрышем предстоящих практических действий в море на картах.

Отряд кораблей вышел из главной базы ТОФ Владивостока в середине октября. Корабли выполняли задачи боевой службы в Тихом и Индийском океанах, принимали участие в международной выставке вооружений "Индодефенс-2016" во время захода в индонезийский порт Танджунгприок. 14 декабря отряд кораблей ТОФ в составе большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" и большого морского танкера "Борис Бутома" прибыл в порт Вишакхапатнам Республики Индия для участия в совместном военно-морском учении "Индра Нэви-2016".

Активная фаза учения пройдет с 19 по 21 декабря в акватории Бенгальского залива. Экипажи кораблей ВМФ России и ВМС Индии проведут тренировки по связи, отработают эпизоды отражения средств воздушного нападения условного противника, совместного маневрирования кораблей в составе тактических групп, артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, досмотровые действия, элементы противолодочной обороны и пополнение запасов на ходу.

Напомним, первое двустороннее российско-индийское военно-морское учение было проведено в мае 2003 года. В 2005 году совместные российско-индийские военно-морские учения стали носить название "Индра". Мероприятия проводились в 2007, 2014 и 2015 годах.

Метки: Индра Нэви-2016, ТОФ, учения

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