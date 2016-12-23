Участники "Индра Нэви-2016" согласовали порядок проведения практических действий сил в море

Руководитель учения от российской стороны заместитель командующего Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) контр-адмирал Эдуард Михайлов и начальник управления боевой подготовки ТОФ капитан 1 ранга Олег Королёв обсудили с представителями командования Восточным флотом ВМС Индии порядок организации взаимодействия в ходе совместного выполнения задач в море.

Командиры кораблей ТОФ Военно-Морского Флота России и ВМС Индии, задействованных в учении, провели летучку с розыгрышем предстоящих практических действий в море на картах.

Отряд кораблей вышел из главной базы ТОФ Владивостока в середине октября. Корабли выполняли задачи боевой службы в Тихом и Индийском океанах, принимали участие в международной выставке вооружений "Индодефенс-2016" во время захода в индонезийский порт Танджунгприок. 14 декабря отряд кораблей ТОФ в составе большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" и большого морского танкера "Борис Бутома" прибыл в порт Вишакхапатнам Республики Индия для участия в совместном военно-морском учении "Индра Нэви-2016".

Активная фаза учения пройдет с 19 по 21 декабря в акватории Бенгальского залива. Экипажи кораблей ВМФ России и ВМС Индии проведут тренировки по связи, отработают эпизоды отражения средств воздушного нападения условного противника, совместного маневрирования кораблей в составе тактических групп, артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, досмотровые действия, элементы противолодочной обороны и пополнение запасов на ходу.

Напомним, первое двустороннее российско-индийское военно-морское учение было проведено в мае 2003 года. В 2005 году совместные российско-индийские военно-морские учения стали носить название "Индра". Мероприятия проводились в 2007, 2014 и 2015 годах.