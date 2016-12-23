В Приморье появится японский реабилитационный центр

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский принял участие в подписании соглашения о приходе японской медицины в Свободный порт Владивосток. Мероприятие состоялось сегодня, 16 декабря, в рамках визита официальной делегации во главе с Президентом России Владимиром Путиным в Токио, сообщает ЕНВ со ссылкой на АПК.

О своем намерении стать резидентом Свободного порта Владивосток и развивать медицинские услуги в Приморье японская сторона заявила еще на втором Восточном экономическом форуме, который прошел во Владивостоке в сентябре этого года.

Сегодня губернатор Приморья Владимир Миклушевский, генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Петр Шелахаев подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере инвестиционного сотрудничества на российском Дальнем Востоке совместно с председателем и исполнительным директором JDC Corporation Масаюки Сато и председателем корпорации социальной медпомощи Hokuto Хадзиме Камада.

"Сегодня мы подписали важное соглашение о приходе японских медиков в Приморье, речь идет о создании амбулаторного реабилитационного центра для выздоравливающих, куда люди могут обратиться после перенесенных сложных операций или тяжелых болезней и пройти восстановительные курсы. Это проект пока на начальной стадии, но считаю его чрезвычайно важным – он создает конкуренцию на рынке медицинских услуг", – подчеркнул Владимир Миклушевский.

В рамках подписанного соглашения японская сторона приступит к разработке технико-экономического обоснования проекта данного проекта в Свободном порту Владивосток. Российская – окажет ей всестороннюю помощь в сборе необходимой информации и проведении переговоров с соответствующими государственными медицинскими организациями.

Отметим, губернатор Приморья Владимир Миклушевский принимает участие в работе официальной делегации полномочного представителя Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева в рамках визита главы государства Владимира Путина в Японию.

Приморский край – один из ближайших к Стране восходящего солнца российских регионов, давно и успешно сотрудничает с ней. Губернатор Приморья подчеркнул, Япония занимает первое место среди внешнеторговых партнеров края по объему накопленных инвестиций, и с каждым годом сотрудничество только крепнет.

"Сегодня в Приморье работает 31 предприятие с японскими инвестициями, наиболее активно сотрудничаем в сферах машиностроения и лесопереработки. Я недавно вернулся из рабочей поездки в Японию, по итогам которой были заключены важные соглашения о строительстве завода по вторичной переработке отходов, выпуске электромобилей на базе японских автомобилей, запуске завода по утилизации старых автомобилей и так далее. Также в Японию будет поставляться экологически чистая приморская продукция", – заявил Владимир Миклушевский.