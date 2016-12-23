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Экономика

16 декабря 2016, 13:10
Во Владивостоке прошел круглый стол по противодействию коррупции в сфере госзакупок

Во Владивостоке прошел круглый стол по противодействию коррупции в сфере госзакупок

Участниками дискуссии стали владельцы среднего и малого бизнеса, члены общественных организаций, представители прокуратуры и УФАС

Во вторник, 13 декабря, в отеле "Азимут" прошел круглый стол на тему: "Практики противодействия коррупции. Основные направления антикоррупционной работы в сфере государственных закупок". Мероприятие организовал Центр развития экспорта Приморского края, сообщает ЕНВ.

Участниками дискуссии стали владельцы среднего и малого бизнеса в Приморском крае, члены общественных организаций и представители прокуратуры и управления федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Приморскому краю. На круглом столе обсуждались законодательство РФ в сфере государственных закупок, виды коррупции и способы противодействия ей в этой области.

Законодательство в сфере закупок.

"Российское законодательство в сфере закупок одно из самых открытых и наименее требовательных по отношению к участнику", — такую оценку дал член регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Максим Алабужев.

Информация о всех государственных закупках размещается на сайте zakupki.gov.ru. Каждый желающий может зайти на этот сайт и посмотреть данные о любом интересующем его договоре, закупках какой-либо государственной компании, государственного или муниципального органа.

Участвовать в конкурсе может любой гражданин РФ. Единственное законное требование — наличие лицензии. Максим Алабужев привел такой красочный пример: "Человек может отсидеть за убийство, а потом участвовать в торгах на поставку материалов для постройки детского сада, законом это не запрещено".

Виды коррупции в области закупок.

Существуют разные способы обойти законодательство о закупках и обеспечить победу в торгах конкретному предприятию. "Но наиболее популярные — это имитация торгов и включение в договор условий, позволяющих исполнителю в одностороннем порядке менять условия этого договора или расторгать его", — отметил председатель Комитета Союза "Приморская торгово-промышленная палата" по безопасности предпринимательской деятельности и противодействию коррупции Виктор Полушин.

Пример имитации торгов привел из своей деятельности один из участников круглого стола. Он участвовал в торгах на выполнение исследовательских работ для компании "Росатом". Для того, чтобы стать участником этого конкурса, сначала нужно было зарегистрироваться на указанном сайте, регистрация стоила 25 000 рублей, потом собрать пакет документов в разных инстанциях, потом внести невозвратную сумму в 100 000 рублей и только потом заявка будет принята к рассмотрению. Её могут как одобрить, так и отклонить.

Эксперты отметили, что подобные условия не редкость и их цель — отпугнуть потенциальных исполнителей, чтобы обеспечить отсутствие конкуренции конкретному предприятию, у которого либо все документы уже собраны, либо на их отсутствие просто закроют глаза. Кроме того, заказчик может заранее выставлять трудно выполнимые условия, за несоблюдение которых установлены серьезные санкции. Эта мера также используется для отпугивания. В последствии же, компания победившая на торгах, в одностороннем порядке меняет срок выполнения работ и никаких санкций не следует.

Способы противодействия.

УФАС и прокуратура заявили о полной готовности сотрудничать с предпринимателями в этой сфере и посоветовали в случае столкновения с правонарушениями не стесняться и напрямую обращаться к ним.

Однако представители общественных организаций предложили предварительно обращаться к ним, так как многие коррупционные дела не лежат на поверхности. Часто бизнесмен чувствует, что дело "не чисто", но из-за недостаточного знания законодательства, не может понять суть нарушения. В ассоциациях предпринимателей работают профессиональные юристы и экономисты, которые помогут разобраться. И потом уже, собрав достаточное количество информации, составлять обращение в прокуратуру, для повышения эффективности расследования.

"Нужно посмотреть биографию заказчика и исполнителя, если они, их родственники или юридические лица, к которым они имели отношения, каким-либо образом пересекались, то всё сразу становится понятно", — прокомментировал руководитель представительства Бюро по надзору за соблюдением прав предпринимателей и инвесторов при Приморском краевом отделении "ОПОРА РОССИИ" Алексей Ананьев.

Итоги круглого стола.

Модератор круглого стола, Марина Шемилина, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае, подчеркнула, что борьба с коррупцией в сфере государственных закупок в Приморском крае идет совместными усилиями органов государственной власти, института уполномоченного и ассоциаций предпринимателей, и уже есть некоторые успехи.

Предприниматель из северных районов края передала благодарности коллег краевым отделениям ОНФ и "ОПОРЫ РОСИИ" за проведение подобных круглых столов на территории этих районов и попросила проводить такие мероприятия чаще. Эксперты заверили её в том, что ещё не один раз приедут к ним.

Метки: госзакупки, коррупция

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