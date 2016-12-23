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Общество

16 декабря 2016, 12:40
Оформить визу в Испанию дальневосточники теперь смогут только в Москве

Оформить визу в Испанию дальневосточники теперь смогут только в Москве

Компания BLS International Services Ltd стала новым поставщиком сервисных услуг в приеме и обработке визовых заявлений для Испании

Визовый центр Испании VFS GLOBAL 16 декабря работает последний день, BLS International Services Ltd с 17 декабря станет визовым оператором Испании в России официально, об этом сообщает ЕНВ.

"Компания BLS International Services Ltd стала новым поставщиком сервисных услуг в приеме и обработке визовых заявлений для Испании. BLS начнет выполнять свои обязанности 17 декабря, вместо компании VFS. VFS Визовые центры компании будут оказывать свои услуги вплоть до 16 декабря. Таким образом, начиная с 17 декабря 2016г, новый визовый центр Испании в Москве будет находиться по следующему адресу: Летниковская ул., 11/10, стр.1, Москва, 115114", - говорится на сайте Генерального Консульствоа Испании в России.

"BLS имеет право на аутсорсинг по оформлению испанских виз в России в течении 4 лет. Визовые центры Испании BLS  будут находится в Москве и Санкт-Петербурге, о других городах РФ ничего не говорится. Таким образом, с 17 декабря 2016 г. дальневосточники смогут оформить визу в Испанию только в городе Москва", – рассказал управляющий обособленным подразделением  ООО "Интерштамп" в г. Владивостоке Андрей Расстальной.

Визовый центр "Интерштамп" во Владивостоке оказывает услугу ряду посольств, а именно Австрии, Болгарии, Греции, Германии, Дании, Литвы, Мальты, Норвегии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии, Польши, Исландии, Нидерландам и Канаде.

"Из 19 дипмиссий представленных во Владивостоке Испания занимала первое место по количеству желающих получить визу",- отметил Андрей Расстальной.

Метки: виза, Испания

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