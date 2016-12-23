Главу Дальнегорска задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями

В Приморском крае по подозрению в совершении должностного преступления при реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья задержан глава администрации Дальнегорского городского округа Игорь Сахута, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу СКР.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По данным следствия, в конце 2015 года должностное лицо из числа сотрудников администрации, достоверно зная о среднерыночной стоимости 1 кв. м. на вторичном рынке Дальнегорского городского округа, организовало проведение электронных аукционов на приобретение жилых помещений (благоустроенных квартир в многоквартирном доме) для переселения граждан по муниципальной адресной программе.

Всего было издано 17 распоряжений о приобретении 34 квартир по завышенным ценам. После чего сотрудник администрации обеспечил приемку и оплату в установленном контрактом размере. В результате Фонду реформирования жилищно-коммунального хозяйства, бюджету Приморского края и бюджету Дальнегорского городского округа причинен материальный ущерб в размере не менее 22 млн рублей.

В рамках расследования уголовного дела проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к должностному преступлению. Проводятся обыски в местной администрации, изымается документация, допрашиваются свидетели, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

В свою очередь, коллектив администрации Дальнегорского городского округа уверен в невиновности Игоря Сахуты: "Возбужденное уголовное дело и обыски, прошедшие в администрации Дальнегорского городского округа в его рамках, стали для нас полной неожиданностью. Коллектив администрации уверен, что Глава ДГО Игорь Сахута не совершал инкриминируемых ему нарушений законодательства. У нас нет сомнений в том, что покупка квартир для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья проводилась в рамках действующего законодательства. Вся процедура открыта и доступна на сайте госзакупок. Более детальный комментарий сможем предоставить в ближайшее время".