Дополнительные меры поддержки разработают для получателей "дальневосточного гектара" до конца года

Для получателей "дальневосточного гектара" будут разработаны дополнительные меры поддержки до конца 2016 года. Соответствующие поручения уже даны профильным структурам вице-премьером - полпредом Президента РФ в ДФО Юрием Трутневым, сообщает ЕНВ.

"Глядя на то, как люди берут землю, какие проекты собираются реализовывать, я считаю, что нам нужно создавать дополнительные инструменты поддержки для получателей "дальневосточного гектара", - сказал Юрий Трутнев. - Такие поручения уже даны Фонду развития Дальнего Востока, я жду от них продукта. Мы уже обсудили все его характеристики, мы уже понимаем, как мы будем предоставлять помощь. До конца года мы этот продукт создадим".

"Программа "дальневосточный гектар" является одним из самых перспективных механизмов развития территорий Дальневосточного федерального округа. И потенциал этой программы необходимо использовать по максимуму. Разработка и запуск всесторонних мер поддержки получателей гектара – одно из ключевых условий для успешного выполнения поставленной задачи. Постоянное расширение и совершенствование этих мер – предмет кропотливой работы профильных структур и абсолютно верный инструмент реализации программы, - прокомментировал член Совета Федерации Ростислав Гольдштейн. - Всего через 1,5 месяца, с 1 февраля, уже каждый житель страны сможет подать заявку на "дальневосточный гектар", и к этому моменту мы должны быть готовы предложить полный спектр мер поддержки получателям земельных участков, чтобы как можно большее количество граждан приняли участие в программе".

Напомним, в данный момент в регионах Дальнего Востока также прорабатываются возможности оказания поддержки в таких направлениях, как гранты на создание бизнеса, лизинг сельскохозяйственного оборудования, предоставление субсидий на стройматериалы для возведения домов и др.

Кроме того, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке подготовило 30 типовых бизнес-решений, которые можно адаптировать под свои задачи и реализовать на дальневосточном гектаре. Среди них, например, птицефабрика, автомойка, организация лесопильного производства, мини-гостиница, мини-пекарня, пчелиная пасека и прочие. Проекты включают базовые параметры, необходимые человеку для принятия решения о начале своего дела, в том числе объем инвестиций, срок окупаемости, требования к климатическим условиям и земельным участкам.