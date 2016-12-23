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Стиль жизни

15 декабря 2016, 17:00
дизайнер одежды Kvay Анна Хохлова

Главные цветовые тренды 2017 года

Эксперты Pantone Color Institute назвали главный цвет 2017 года. Им стал травянисто-зеленый (Greenery)

Для многих людей 2016 год был очень трудным годом, поэтому неудивительно, что для 2017 года институт Pantone создал оттенок, полный оптимизма. Дизайнер, создатель бренда KVAY Анна Хохлова сделала для реакции ЕНВ небольшой обзор нового цветового тренда.

Вслед за Нью-Йоркской Неделей моды Институт Pantone опубликовал свой регулярный прогноз модных цветов и оттенков весны и лета 2017 года. Доклад PANTONE Fashion Color Report предоставляет собой полный обзор использованных модельерами цветов и оттенков в коллекциях Весна-Лето 2017 года. Для большинства производителей одежды по всему миру доклад PANTONE Fashion Color Report является руководством по цвету для будущего сезона. Все оттенки заимствованы у природного ландшафта

"Зелень - эта освежающая смесь зеленого и желтого идеально подходит для предстоящего весенне-летнего сезона. Greenery – цвет свежей зелени. Он говорит о нашей потребности исследовать, экспериментировать и изобретать. Символ Greenery – свежая листва. Так и хочется сделать глубокий вдох, насытиться кислородом и почувствовать в себе новые силы", - отметила Анна Хохлова.

Главными в 2016 году были оттенки "розовый кварц" и "голубая безмятежность", в 2015-м — тон "марсала".

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Метки: Pantone, мода, стиль

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