Главные цветовые тренды 2017 года

Вслед за Нью-Йоркской Неделей моды Институт Pantone опубликовал свой регулярный прогноз модных цветов и оттенков весны и лета 2017 года. Доклад PANTONE Fashion Color Report предоставляет собой полный обзор использованных модельерами цветов и оттенков в коллекциях Весна-Лето 2017 года. Для большинства производителей одежды по всему миру доклад PANTONE Fashion Color Report является руководством по цвету для будущего сезона. Все оттенки заимствованы у природного ландшафта

"Зелень - эта освежающая смесь зеленого и желтого идеально подходит для предстоящего весенне-летнего сезона. Greenery – цвет свежей зелени. Он говорит о нашей потребности исследовать, экспериментировать и изобретать. Символ Greenery – свежая листва. Так и хочется сделать глубокий вдох, насытиться кислородом и почувствовать в себе новые силы", - отметила Анна Хохлова.

Главными в 2016 году были оттенки "розовый кварц" и "голубая безмятежность", в 2015-м — тон "марсала".