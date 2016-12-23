Жительницу Уссурийска задержали за мошенничество с использованием сети Интернет

Полиция задержала жительницу Приморья, подозреваемую в серии мошенничеств с использованием сети Интернет, сообщает ЕНВ.

Во время мероприятий по поимки преступника сотрудниками уголовного розыска по подозрению в мошенничестве задержана 23-летняя жительница Уссурийска.

Ранее в дежурную часть отдела МВД России в городе Уссурийске обратилась женщина, которая рассказала, что неизвестная девушка при помощи обмана завладела деньгами потерпевшей.

Преступление развивалось по следующему сценарию: на одном из интернет-сайтов женщину заинтересовала меховая жилетка, выставленная на продажу. Для приобретения товара необходимо было связаться с продавцом по номеру телефона, указанному в объявлении. После обсуждения условий покупки на счет банковской карты продавца женщина перечислила деньги. Согласно устной договоренности, товар должен быть доставлен покупательнице в течение недели. Однако после получения денежных средств продавец отключил телефон и перестал выходить на связь.

В отделе полиции задержанная дала признательные показания и пояснила, что похищенные путем обмана денежные средства потратила по своему усмотрению. Подозреваемая созналась в совершении еще двух аналогичных преступлений.

Сейчас подозреваемой в мошенничестве в сети Интернет грозит до пяти лет лишения свободы по статье "мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину".

В Приморском крае мошенничество по телефону и во всемирной сети распространено в огромном масштабе. Среди самых известных: ложное SMS о блокировке банковской карты, выигрыш ценного приза, ссылка на скачивание MMS, фотографии или открытки, родственники в беде, просьба "закинуть" деньги на счет и многие другие. Полиция города Владивостока предупреждает граждан всегда быть на чеку, ведь зло не дремлет, пусть даже и в вашем смартфоне в социальной сети.