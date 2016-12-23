ТОР "Надеждинская" даст Приморью производственно-логистические компании

В этом месяце исполняется ровно полтора года началу функционирования первой территории опережающего развития в Приморском крае – ТОР "Надеждинской". ЕНВ подвели промежуточный срез работы предприятий на территории.

Территории опережающего развития – это сложные комплексные проекты с большим количеством участников, ограниченными сроками и ресурсами. Задача территорий опережающего развития состоит в создании современной, многоплановой экономики на дальневосточных рубежах России. В целях стимулирования инвестиционной активности в ТОРах федеральным правительством была определена нулевая ставка по налогам на прибыль, на землю и на имущество, созданы условия, предусматривающие комплекс административных и таможенных преференций. Конечно, реализация таких проектов потребовала новых механизмов управления и коммуникаций.

Напомним, в Администрации Приморского края отмечают, что инфраструктура создается на площадках ТОР согласно действующей госпрограмме развития транспортной системы, а резиденты территорий опережающего развития помимо налоговых преференций получают дополнительные субсидии, предусмотренные госпрограммой "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края".

"За прошедшие полтора года проделана большая работа. Определены и зафиксированы соглашениями объекты инфраструктуры, которые необходимо создать, сроки, стоимость и источники финансирования. Всего для двух ТОР будет создано 24 объекта инфраструктуры, из них в ответственности Приморского края 12 объектов – это дороги, инфраструктура водоснабжения и водоотведения резидентов ТОР. Сети энерго- и газоснабжения создаются за счет федеральных средств. Финансовые обязательства края по созданию ТОР "Надеждинская" составляют 1,9 млрд. рублей, такие же обязательства у федерации", - пояснил корреспонденту ЕНВ первый вице-губернатор Приморского края, директор проекта ТОР "Надеждинская" Василий Усольцев.

ТОР "Надеждинская" создана была на территории одноименного муниципального района Приморского края, на земельных участках площадью 807 га и специализируется на развитии транспортно-логистических услуг, перерабатывающей и пещевой промышленности, и др. Как сообщили ЕНВ в Агентстве по привлечению человеческого капитала, от предприятий ТОР "Надеждинская" за последнее время поступили заявки на инженеров-программистов, экологов, специалистов котельных установок, машинистов буровых установок, лаборантов, горняков, специалистов по взрывному делу.

Флагманом территории опережающего развития стал "Приморский завод "Европласт", осуществляющий производство пластмассовых изделий, в т.ч. ПЭТ-преформ и укупорочных колпачков для пластиковых бутылок. Сегодня это первый (и пока единственный) завершенный проект в России , функционирующий в рамках ТОР. Открытие завода состоялось в октябре 2015 г. В проект инвестировано более 350 млн рублей.

По словам генерального директора компании Евгения Белокурова, в настоящее время на предприятии намечен четкий план по увеличению ассортимента продукции, как для приморского рынка, так и на экспорт в страны АТР.

"Мы уже проводим детальные переговоры на счет этого и расчитываем в 2017 году начинать инвестиции. Более того, большое количество наших партнеров из стран АТР обратились к нам по реализации проектов, которые находятся вне нашей основной сферы деятельности, и мы тоже будем рассматривать эти предложения, потому что мы имеем большой опыт в производственной сфере, внушительную площадку для реализации, почему бы не использовать все это?" - заключил Евгений Белокуров.

Помимо завода "Европласт", резидентами ТОР "Надеждинская" являются еще 11 предприятий, продолжающих реализацию своих проектов. Согласно срокам реализации, продолжается строительство транспортно-логистический комплекс "Южный Приморский терминал" с максимальным грузооборотом 900 тыс. контейнеров в год и 1 430 тыс. тонн генеральных грузов. Этот проект стал первым описанным "на бумаге" в рамках ТОР. И в отличие от многих других проектов его реализация заключается не в переносе и модернизации производства, а создании комплекса "с нуля". Проект реализуется до 2020 года, соглашение об этом подписано между "ООО "Инком ДВ Лоджистик и Минвостокразвития в ноябре 2015 г.

На стадии проектирования находится другой проект территории опережающего развития - заводской комплекс по переработке отходов ООО "ЭкоСтар Фэктори". Компания инвестирует в первую очередь проекта, это комплекс по переработке шин, и планирует запустить ее в 2018 году. Также планируется организация комплексов по переработке электрооборудования и аккумуляторов. На запуск этих очередей потребуются дополнительно порядка 1,8 млрд руб., для этих нужд компания в данный момент ищет соинвесторов.

Благодаря поддержке департамента сельского хозяйства Приморского края, Оптово-распределительный центр "Приморье" начнет свою работу уже в 2017 году. По словам директора краевого департамента Дениса Бочкарева, проект приморского ОРЦ предполагает единовременное хранение не менее 50 тысяч тонн продукции, при этом сельскохозяйственной – не менее 65%. Кроме того, глава регионального ведомства подчеркнул, что в оптово-распределительном центре будут размещены пункты ветеринарного и фитосанитарного контроля, а также мощности по обработке сельхозпродукции, в т.ч. сортировка, калибровка, мойка, заморозка, дозревание, переработка.

"На сегодняшний день завершено проектирование объекта, выполнены инженерно-строительные изыскания. Сейчас в соответствии с утвержденным Губернатором планом-графиком совместно с Министерством по развитию Дальнего Востока, Корпорацией развития Дальнего Востока и краевым Инвестагентством предприятие дорабатывает исходно-разрешительную документацию для передачи проекта на госэкспертизу. В декабре этого года запускаются подготовительные работы первой фазы проекта. Планируется в сентябре следующего года запуск первой очереди – это 14,5 тысяч квадратных метров, около 15 тысяч тонн единовременного хранения. Так аграрии успеют разместить здесь урожай 2017 года", - отметил директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Денис Бочкарев.

По словам регионального эксперта в сфере бизнеса, генерального директора ООО "Хорал ДВ", являющегося резидентом Свободного порта Владивосток Любови Горбачевой, режимы дальневосточных точек роста, таких как территорий опережающего развития и свободный порт, позволят инвесторам и предпринимателям разрабатывать проекты, при этом, заполняя многочисленные свободные ниши на рынке региона. "Например, мы в рамках реализации своего проекта намерены осваивать запасы сельди-иваси, скумбрии, кальмара, анчоуса, сардины, то о чем давно просит государство. Ведь по этим видам рыб в последние 20 лет квота недоиспользуется в связи с отсутствием технической возможности и большим износом флота действующих рыбодобывающих компаний. Также и другие компании – в новых условиях они не думают о том, откуда взять средства на выполнение своих финансовых обязательств перед государством, они работают на свой проект. Важно, наконец, понять, что созданные федеральным правительством условия на Дальнем Востоке позволяют не только заниматься бизнесом как таковым, но и развивать производство, расширять сферу деятельности и т.д." - поделилась своим мнением эксперт.