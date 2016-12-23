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Экономика

15 декабря 2016, 15:00
Транспортные коридоры Приморья уже активно используются китайскими партнерами

Транспортные коридоры: перспективы для Приморья

Для реализации концепции коридоров еще требуется более 300 млрд. рублей инвестиций

Проект транспортных коридоров требует больших капиталовложений, и Приморье готово заключать с партнёрами концессионные соглашения. В транспортные коридоры уже хотят вложиться ряд крупных китайских компаний, а по коридору "Приморье-1" китайская сторона предполагает пускать по два контейнерных поезда в месяц. Обо всем этом в материале ЕНВ.

В ходе недавнего визита российской делегации во главе с Юрием Трутневым и первым вице-губернатором Приморского края Василием Усольцевым в Пекин Россия и Китай договорились о создании управляющей компании по развитию международных транспортных коридоров (МТК) "Приморье-1" и "Приморье-2" на юге Дальнего Востока.

Напомним, государственно-частное партнерство в сфере реализации международных транспортных коридоров (МТК) "Приморье-1" и "Приморье-2" осуществляется в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортного комплекса Приморского края" (на 2013-2020 годы), одной из задач которой является повышение конкурентоспособности МТК и комплексное развитие крупных транспортных узлов.

Данное решение было вызвано совместным участием сторон в реализации транспортных коридоров в Приморском крае. По словам первого заместителя губернатора Приморского края Василия Усольцева, финансово-экономическая модель развития транспортных коридоров на юге Приморского края показала, что проекты МТК экономически целесообразны, взаимовыгодны для России и Китая.

"Благодаря созданию современных транспортных коридоров из китайской провинции Хэйлунцзян в российский порт Находка и из провинции Цзилинь в порт Зарубино существенно сокращаются издержки у предприятий, которые размещены на Северо-Востоке Китая. Экономия только двух провинций Хэйлунцзян и Цзилинь составит до одного миллиарда долларов ежегодно. В свою очередь Дальний Восток получает очень мощный грузопоток из двух провинций, экономика которых составляет 60 % от экономики России", - отметил вице-губернатор Василий Усольцев.

Впрочем, для реализации данного потенциала необходимы дополнительные капиталовложения. По сообщению Администрации Приморского края, в рамках продвижения проекта Приморский край готов заключить с партнёрами концессионное соглашение, предусматривающее возврат инвестиций и дивиденды от дохода. Также в Белом доме сообщают о том, что на разных этапах развития в совокупности потребуется более 300 млрд. рублей.

"Концепция развития транспортных коридоров была презентована на втором Восточном экономическом форум, - подчеркивает губернатор края Владимир Миклушевский. – Финансовая модель одобрена правительством страны, предлагаем инвесторам форму государственно-частного партнёрства. Уверен, реализация этих проектов принесет большой экономический эффект не только Приморскому краю, но и соседним провинциям Китая".

"По оценкам экспертов, транспортные коридоры могут сэкономить китайским грузоотправителям до 700 миллионов долларов в год, за счет сокращения пути, соответственно, стоимости транспортировки и экономии времени, - отмечает директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев. Глава центра профессиональных политологов подчеркнул, что  от функционирования транспортных коридоров во многом зависит успех территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток, действующих на территории края уже больше года.  Согласно подсчетам краевых властей, к 2030 году потенциальный дополнительный грузооборот по международному транспортному коридору "Приморье-1" может составить около семи миллионов тонн контейнерных грузов и пяти миллионов тонн зерна, по МТК "Приморье-2" – до 15 миллионов тонн контейнеров и 23 миллионов тонн зерна.

"Международные транспортные коридоры "Приморье 1", связывающий Суйфуньхэ – Гродеково – порты Владивосток, Восточный , Находка – порты стран АТР и "Приморье 2", связывающий провинцию Цзилинь с портами Славянка, Зарубино и Посьет, основаны на международных соглашениях Туманганской инициативы, участниками которой являются Россия, Китай, Республика Корея и Монголия, - напоминает член президиума Дальневосточного отделения Ассоциации юристов России Виктор Помелов. - Предпосылками создания данных международных транспортных коридоров являлись с одной стороны наличие обширной грузовой базы в северо-восточных провинций Китая, а с другой стороны удобное географическое расположение транспортно-логистических объектов Приморья, модернизация и использование которых существенно повышает эффективность перевозки грузов". При этом, эксперт отметил, что сегодня очень большое внимание уделяется развитию транспортных  коридоров "Приморье-1" и "Приморье-2" со стороны Правительства РФ и очень много надежд связывается с законодательной инициативой создания Свободного порта Владивосток. Очень перспективным проектом представляется и строительство порта в Зарубино, способного оттянуть на себя и часть внутрикитайского транзитного груза. Но действовать нужно очень быстро. Законы международной торговли и следования грузов не могут ждать слишком долго и двигаться будут туда, где будет действительное сокращение транспортных издержек, нивелирование рисков, связанных с администрированием прохождения товаров"

Стоит отметить, что слова экспертов воплощаются и на деле. Осенью этого года интерес к инвестированию в проект транспортных коридоров уже выразил один из лидеров строительной отрасли КНР "И Ха", входящий в структуру корпорации "Лунцзянь". В ноябре этого года руководство компании специально приезжало во Владивосток для встречи с губернатором Приморского края Владимиром Миклушевским в целях обсуждения данного вопроса. 

В то же время, в сентябре этого года с приграничной железнодорожной станции Гродеково по международному транспортному коридору "Приморье-1", связывающему провинцию Хэйлунцзян с портами Приморского края, был отправлен первый транзитный контейнерный поезд с назначением на юг Китая в порты Шанхая и Хуанпу через морской порт Восточный, сообщают во Владивостокском отделении ОАО "РЖД".  По словам начальника Дальневосточного территориального фирменного транспортного обслуживания компании Максима Белоусова, на сегодняшний день, в данном направлении уже отправлено 5 контейнерных поездов с различными видами грузов. Как заверил г-н Белоусов, крупнотоннажные контейнеры следуют в составе поезда по специально выделенной нитке графика движения, время движения которого не более 13 часов. По словам представителя ОАО "РЖД", китайские партнеры планируют регулярно отправлять по два контейнерных поезда в месяц.

По сообщению директора Владивостокского филиала ФГКУ "Росгранстрой" Игоря Хрущева, в целях увеличения пропускной способности коридоров на границе, 10 ноября, на совещании у Заместителя председателя Правительства РФ – Полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, было принято решение в приоритетном порядка обеспечить обустройство и строительство пунктов пропуска, находящихся в системе транспортных коридоров. Директор филиала федерального учреждения пояснил, что речь идет о завершении строительства многосторонних автомобильных пунктов в н.п. Краскино и Пограничный в период с 2016 по 2019 гг. и о завершении обустройства железнодорожного пункта пропуска в Пограничном до 2018 года.

Метки: "Приморье-1", "Приморье-2", транзит

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