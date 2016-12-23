Краевой бюджет-2017 одобрен во втором чтении

Открылось внеочередное заседание краевого парламента. Проведение внеплановой сессии продиктовано графиком рассмотрения и принятия проекта бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, сообщает ЕНВ.

Депутаты рассмотрят 14 вопросов. Основные темы повестки прокомментировал председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик.

"Если говорить о проекте краевого бюджета на 2017 год, то бюджет сбалансированный, по доходам он составляет 84,3 млрд рублей, по расходам 90,9 млрд рублей, дефицит 6,6 млрд рублей. Надо отметить его социальную направленность, значительные средства - более 70 процентов, направляется на поддержку здравоохранения, образования, культуры, спорта, на ЖКХ, ремонт и восстановление дорог, предусмотрены средства для оказания помощи приморцам, пострадавшим от прошедшего по территории края тайфуна. Работа над проектом бюджета депутатов и администрации края шла плотно и конструктивно, все профильные комитеты представили свои предложения, которые были рассмотрены и учтены, и затем на совещании с Губернатором края уточнены основные параметры бюджета", - сказал Александр Ролик.

Спикер краевого парламента сообщил, что депутаты также внесут поправки в краевой бюджет текущего года. "Хотел бы отметить, что существенно на 3,8 млрд. рублей сокращается дефицит бюджета 2016 года. Произошло увеличение доходной части бюджета на 1,9 млрд. рублей за счет дополнительных поступлений от сбора налогов. Это хорошая тенденция и мы надеемся, что она сохранится и в следующем году", - отметил председатель Законодательного Собрания.

Первым вопросом повестки внеочередного заседания краевого парламента депутаты рассмотрели проект закона Приморского края "О краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов". Накануне над документом работал комитет по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам. Было принято решение вернуть проект главного финансового документа в процедуру первого чтения. Это связано с дополнительным распределением средств федерального бюджета, в том числе дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности.

В процедуре первого чтения были приняты основные параметры краевого бюджета на 2017 год:

Доходы – 84,3 млрд рублей;

Расходы – 90,9 млрд рублей;

Дефицит – 6,6 млрд рублей.

В общем за счет увеличения федеральных средств доходная часть увеличилась более чем на 13,4 млрд рублей, расходная - на 12,8 млрд, дефицит уменьшен на 587,1 млн рублей. Изменение основных параметров бюджета позволило учесть все расходные обязательства в соответствии с предложениями главных распорядителей средств краевого бюджета и депутатов Законодательного Собрания.

Во втором чтении депутаты рассмотрели поправки, предложенные Губернатором Приморья, профильными комитетами и отдельными парламентариями.

Спикер приморского парламента Александр Ролик подвел итог работы по данному вопросу: "Учтено большинство предложений профильных комитетов. Расходная часть увеличена по приоритетным направлениям: социальной сфере, образованию, здравоохранению, спорту".

Согласно одобренным поправкам во втором чтении дополнительные средтва предусмотрены на здравоохранение. В том числе 190 млн рублей будет направлено на строительство детской поликлиники в Большом Камне, 185 млн рублей на строительство многопрофильной диагностической поликлиники в Артеме, 18 млн рублей – на амбулатории в городском поселении Светлое Тернейского муниципального района.

Кроме того, ряд объектов будут реконструированы. Так 193 млн рублей направят на реконструкцию государственного учреждения здравоохранения "Приморский краевой онкологический диспансер". 2,4 млн рублей - на завершение реконструкции Чугуевской центральной районной больницы. 11,5 млн рублей - на проведение капитального ремонта и перемещение отделения анестезиологии-реанимации КГБУЗ "Дальнегорская ЦГБ". 11,4 млн рублей - на завершение капитального ремонта "Дальнереченской центральной городской больницы. 18 млн рублей - на оборудование 6 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), вновь приобретаемых в 2017 году.

На образование дополнительно выделено 356,5 млн рублей. Средства будут направлены на материально-техническое обеспечение учреждений образования, оборудование профильных кабинетов в школах, обеспечение пожарной безопасности.

Расходы по госпрограмме "Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2020 годы" увеличены в целом на 2,6 млрд рублей, в том числе на осуществление мер социальной поддержки за счет средств федерального бюджета в сумме 2,4 млрд рублей. Необходимо отметить, что более 100 млн рублей будет дополнительно направлено на выплаты приморцам, чье жилье признано непригодным в результате ливневых дождей в августе-сентябре 2016 года.

Председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян прокомментировал принятие законопроекта во втором чтении: "Сегодня депутаты согласились с предложенными Губернатором поправками. Согласно новым параметрам более 90 миллиардов рублей расходов запланировано в бюджете на 2017 год. Дефицит чуть более 6 миллиардов рублей. При этом мы не исключаем, что при положительной динамике в экономике мы его сократим. Глава региона учел в своих поправках те предложения, которые звучали от профильных комитетов краевого парламента. Среди них – более 300 миллионов рублей на дорожное хозяйство, большой блок поправок по инициативе социального комитета по образованию и здравоохранению. Бюджет сбалансирован, социально ориентирован, соответствует экономическим реалиям".