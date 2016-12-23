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Экономика

15 декабря 2016, 14:30
Приморскстат подсчитал заработную плату чиновников

Приморскстат подсчитал заработную плату чиновников

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила в январе-сентябре 2016 года 56,9 тыс. рублей

Представители федеральной службы статистики порадовались за чиновничий аппарат Приморья, который в известной мере подтвердил старорусскую разговорную идиому "жить, как у Христа за пазухой", сообщает ЕНВ.

Что любопытно, данные о реальных доходах населения и чиновников были искусно "раскиданы" по разным информационным письмам – чтобы не слишком бросалось в глаза год от года нарастающее расхождение в уровне жизни между обычными людьми и чиновниками.

На самом же деле среднемесячная заработная плата в Приморье в этом году составила 34,4 тысячи рублей, по сравнению с сентябрем 2015 года она возросла более чем на 7%.

Вместе с тем по данным Приморскската к сентябрю 2016 года численность работников органов государственной власти и местного самоуправления в Приморье составила 33,1 тыс. человек. Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила в январе-сентябре 2016 года 56,9 тыс. рублей, что выше среднего уровня по краю в 1,6 раза.

Среднемесячная заработная плата 4,9 тыс. работников (88% муниципальных служащих) местного самоуправления составила 44,1 тыс. рублей. Она дифференцировалась от 25,4 тыс. рублей в Красноармейском муниципальном образовании до 59 тыс. - во Владивостокском городском округе.

Если сложить все вышеуказанные факторы и рассмотреть с точки зрения современного менеджмента зарплаты в государственном секторе строятся за счет нерыночных действий. Местный госсектор сам назначает зарплаты, никоим образом не связанные с показателями экономической ситуации и рецессии в крае.

Это ведет к другим последствиям- пренебрежению институтом предпринимательства с вытекающим отсюда выводом о нарушении конституционного принципа равных условий предпринимательства в крае.

Метки: зарплата

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