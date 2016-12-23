Сотрудники транспортной полиции Дальнего Востока переходят на усиленный режим работы

Сотрудники Управления на транспорте МВД России на Дальнем востоке готовятся перейти на усиленный вариант несения службы в период Новогодних праздников. В настоящий момент в Управлении на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу создана рабочая группа, определены ответственные руководители и разработан план мероприятий по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в период проведения Новогодних праздников, сообщает ЕНВ.

Вместе с транспортными полицейскими для поддержания порядка на дорогах будут привлечены представители народных дружин, которые вместе с нарядами полиции будут патрулировать объекты транспорта с массовым пребыванием людей. Также прорабатывается вопрос о взаимодействии с силами Федеральной службы войск национальной гвардии России для участия в охране общественного порядка на территории железнодорожных вокзальных комплексов.

Большое внимание сотрудников транспортной полиции в период Новогодних праздников будет уделено созданию "коридоров безопасности" для сопровождения делегаций детей на Кремлевскую и Губернаторские Ёлки, в экскурсионные туры и на различные соревнования.

В период новогодних праздников Приморские дороги становятся куда более опасными, поэтому и сами граждане должны соблюдать элементарные правила безопасности, чтобы зимние праздники не были омрачнены большими потерями.